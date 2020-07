Audio-Technica ATH-M40x fejhallgató: öreg róka nem vén róka

Audio-Technica ATH-M40x

Fejhallgatótesztjeink között mostanában nagyobb számban fordulnak elő a játékra tervezett modellekről szóló anyagok, melyekről legtöbbször megjegyezzük, hogy még ha gamer szempontból jónak is minősülnek, minőségi zenehallgatásra már kevésbé alkalmasak. Manapság egy 20-40 000 forint körüli headsettől nem várhatjuk el, hogy hangminőségben megüsse a komolyabb darabok szintjét, de ezek nem is erre vannak kitalálva, tervezésükkor inkább kényelmet tartják szem előtt, hogy a hosszabb játékmenetek alatt se akarjuk ledobni, illetve nagyobb hangsúlyt fektetnek a mikrofon minőségére.



Szerencsére az sincs vesztes helyzetben, aki hasonló keretből szeretne magának olyan fejhallgatót vásárolni, ami nem rendelkezik beépített mikrofonnal, plüss fülpárnákkal, térhangzással és egyéb, játékos szempontból fontos funkciókkal, és inkább a jó hangminőséget tartja szem előtt választáskor. Számukra jó választás lehet az Audio-Technica ATH-M szériája, mely lefedi a 15-100 000 forintos ársávot, így bizonyára mindenki megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő darabot. A paletta alján elhelyezkedő M20x, M30x, M40x és M50x nagy népszerűségnek örvend a kezdő zenészek és kisebb stúdiók körében, köszönhetően viszonylag alacsony áruknak és stúdiómonitor fejhallgatókra jellemző steril hangzásuknak. Mi most az M40x mellett tettük le a voksunkat – a későbbiekben pedig kiderül, hogy miért.

Tartozékok, külső

A fehér színű, a termék képét és a specifikációkat magán viselő dobozt felnyitva és egy fehér kartont leemelve (melybe becsúsztatva ott figyel egy műbőr hordtáska) rögtön a műanyag zacsiba csomagolt fejhallgatót pillanthatjuk meg.

Mivel a fejhallgató lecsatlakoztatható kábellel rendelkezik, a dobozból kivéve ezt nem is találjuk a fejhallgatóban, a csomagolás alján kell keresnünk, ráadásul rögtön kettőt. Az egyik egy 3 méter hosszú darab, a másik pedig szintén kihúzható 3 méteresre, de spirálos kialakításának köszönhetően nyugalmi állapotban (nem széthúzva) mindössze 1,2 méter hosszú. Mindkét vezeték végén 3,5 milliméteres jack csatlakozók kaptak helyet, de a csomagban találunk még egy 6,3-3,5 milliméteres adaptert is, aminek segítségével a nagyobb jack dugóval ellátott stúdióeszközökkel is használhatjuk majd.



Maga a fejhallgató teljes egészében műanyagból készült, ez alól csak a fejpánt alumínium váza (melyet a méret állításakor láthatunk), illetve a hangszórók és a pánt belsejének műbőr borítása kivétel. A műanyag használata ellenére egyáltalán nem találtunk recsegő-ropogó elemeket, az összeszerelés minősége hibátlan, megfelelő használat mellett valószínűleg évekig kiszolgál majd minket. A fejpánt külső részét egy méretes „Audio-Technica” felirat díszíti, de a fejhallgatókon elhelyezett, alumíniumból készült logó is emlékeztet rá, hogy melyik gyártó termékével állunk szemben.



A mellékelt kábeleket (természetesen egyszerre csak egyet) a fejhallgató bal oldalának alján található, 2,5 milliméteres jack csatlakozóba tudjuk bekötni, arról pedig, hogy a vezeték a helyén is maradjon, a gyártó által „twist lock”-nak keresztelt biztonsági mechanizmus gondoskodik. Csatlakoztatás után nincs más dolgunk, mint elforgatni a kábel végét a csatlakozóban, ezzel a fejhallgató belsejében a helyükre akasztva a dugó pöckeit. Az extra rögzítésnek hála a vezeték erősebb rántás hatására sem fog kicsúszni a helyéről – ennek éles próbáját viszont senkinek nem tanácsolnánk, mert a padlóra koppanásnak nem lesz olyan szép hangja, mint a fejhallgatónak.



A szállítás megkönnyítésének érdekében nem csak egy szütyőt mellékelt a gyártó, de a fejhallgató kialakításánál is gondoltak a hordozhatóságra. A két hangszóró 90 fokban behajtható, így „lapra szerelve” kevesebb helyet foglal egy hátitáskában, ha pedig még kisebbre szeretnénk összecsomagolni, a képen látható módon is összehajthatjuk.

Főbb paraméterek Audio-Technica ATH-M40x Kialakítás Zárt, over-ear Hangszóró dinamikus, 40 mm Frekvenciaátvitel 15 - 24 000 Hz Impedancia 35 ohm Érzékenység 98 dB Kábel lecsatlakoztatható, 3 m hosszú "sima", 1,2-3 m hosszú spirál Tömeg 240 g (kábel nélkül) Csatlakozás 3,5 mm jack Tartozékok 3,5-6,3 mm jack adapter, 3 m hosszú "sima" + 1,2-3 m hosszú spirál kábel, műbőr hordtáska Extrák lecsatlakoztatható kábel, 90 fokban befordítható hangszórók, állítható pánt Gyártó honlapja eu.audio-technica.com Termék honlapja Audio-Technica ATH-M40x Fogyasztói ár kb. 30 000 forint

