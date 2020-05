ASUS ROG Theta Electret headset: komfortos magaslatok

ASUS ROG Theta Electret

Ha valaki fórumunkban próbál tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy milyen vezetékes fejhallgatót vásároljon, az első tanácsunk az szokott lenni, hogy döntse el, játékra vagy egyéb felhasználásra (filmnézés, zenehallgatás) szánja új szerzeményét, hiszen mindkét kategóriára külön topik van, és a kettő között nincs igazán átjárás. Ez nem véletlen, hiszen a fejhallgatópiacra általánosságban is jellemző ez a kettősség; ritka az olyan modell, amelyik mindkét célra megfelelő, ami pedig mégis, az többnyire nem olcsó mulatság. Ilyen, több funkcióra is alkalmas eszköznek szánta az ASUS a Computexen bemutatott újdonságát, a ROG Theta Electret headsetet, mely a jellemzően gamer fejhallgatókban megtalálható dinamikus mellett elektret (vagy más néven elektrosztatikus) típusú hangszórókkal is rendelkezik, ami általában a drágább hi-fi eszközökre jellemző.



Az elektrosztatikus driverek kialakításukat tekintve jelentősen eltérnek dinamikus kollégáiktól, ebből következik, hogy hangzásukban sem hasonlíthatók hozzájuk. A legnagyobb különbséget az jelenti, hogy bár igen nagy dinamikatartománnyal rendelkeznek, ez a tartomány inkább a közép és magas hangokat fedi le, ezért döntött úgy a gyártó, hogy dinamikus hangszórókat is épít a fejhallgatóba.

Tartozékok, külső

A fejhallgató első pillantásra egy szokványos ROG doboznak tűnő csomagolásban érkezett, kibontás közben azonban a külső papírborítást lehúzva egy fekete dobozt találunk, melynek két felét oldalra tudjuk kihajtani, így szembetalálva magunkat magával a headsettel. Kicsit mélyebbre túrva a sok papír mellett a tartozékokra is rábukkanhatunk: kapunk egy 1,2 m hosszú Y jack elosztót, egy lecsatlakoztatható mikrofont, illetve egy extra pár fülpárnát, mely teljes szövetborítást kapott, szemben a gyárilag a fejhallgatón található műbőr-szövet hibrid megoldással.

A headset leglátványosabb elemei a „D” alakú hangszórók, melyek kívülről alumíniumburkolatot kaptak, belül pedig a már említett, műbőr borítású fülpárnák vannak. A külsején mindössze egy-egy szürke színű ROG logót találunk, a fényeket tehát szerencsére meghagyták az olcsóbb, kifejezetten játékosoknak szánt, Theta 7.1 nevű modell privilégiumának.



A hangszórók a 11 fokozatban állítható méretű pánt végén kaptak helyet, mely belül ugyan fém merevítést kapott, kívül azonban csak műanyaggal találkozhatunk, kivéve a pánt belső oldalát, ahova egy szövetborítású szivacs került. Ez a szivacs a két szélén van a házhoz rögzítve, a kettő között viszont elválik a műanyagtól, így feltételeztük, hogy tisztítás céljából leszedhető, de a két szélső rögzítőelem esetében nem jöttünk rá ennek módjára, és a kezelési útmutatóban sem találtunk erre utaló leírást, így nem erőltettük a dolgot, de nincs kizárva, hogy valahogy le lehet őket szedni.



Amikre szintén nem találtunk konkrét magyarázatot, azok a hangszórók alján és tetején elhelyezett rácsok, így csak megtippelni tudjuk ezek funkcióját: valószínűleg abban játszanak szerepet, hogy a hang ne maradjon „bezárva” az eszköz belsejébe, ezzel is javítva a hangminőséget. Feltevésünket megerősíti az a tény, hogy átlagos, szokásosnál nem magasabb hangerőn használva a fejhallgatót a környezetünkben ülők jelezték, hogy kihallatszik a zene a fejhallgatóból, amit saját, teljesen zárt fejhallgatónk használata közben nem tapasztaltak.



A fejhallgató bal oldalának alján találjuk azt a csatlakozót, ahová a tartozékként kapott mikrofont tudjuk bedugni, illetve ugyanezen oldal hátoldalán kitapogathatunk egy kétállású kapcsolót, mely a mikrofon némítására szolgál. Mindkét oldal aljából indul még egy-egy vezeték, melyek 25 centivel lejjebb válnak eggyé, az így kapott kábel végén pedig egy 3,5 milliméteres jack dugó kapott helyet. Az egyébként szövetborítású, belül ezüstborítású rézből készült vezeték a kelleténél kicsit talán merevebb, több nap után is megmaradtak a gyári hajtások, de szerencsére ebből a robusztusságból jutott a csatlakozóra is, az érintkezők feletti műanyag rész jóval méretesebb, mint amit megszoktunk.

Főbb paraméterek ASUS ROG Theta Electret Kialakítás Zárt, over-ear Hangszóró Elektret, 120 mm + dinamikus, 45 mm Frekvenciaátvitel 20 - 40 000 Hz Impedancia 32 ohm Érzékenység n. a. Kábel hossza 1,5 m + 1,2 m hosszú Y jack elosztó Tömeg 555 g Csatlakozás 3,5 mm jack Tartozékok Y jack elosztó, 1 extra pár fülpárna Extrák Flexibilis, lecsatlakoztatható mikrofon Gyártó honlapja www.asus.com/hu Termék honlapja ASUS ROG Theta Electret Fogyasztói ár 104 990 forint

