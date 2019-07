HyperX Cloud MIX: finom koktél kicsit drágán

HyperX Cloud MIX

Négy éve teszteltük a HyperX Cloud II gamer headsetet, mely ugyan tőlünk néhány apróság miatt csak Tetszett díjat kapott, az ide vonatkozó fórumtémákban (és más külföldi oldalakon is) viszonylag régi modell létére is a legtöbbet ajánlott fejhallgatók között található, ami nem is meglepő, hiszen árához képest igen kényelmes, és a hangminőségre sem lehet panaszunk. Ezt pedig nem csak a néhány napos tesztidőszak alapján állítjuk, jelen teszt szerzője is nagy megelégedéssel használja ezt a típust játékra a hétköznapokban.



Éppen ezért nagy lelkesedéssel fogadtuk a hírt októberben, hogy a gyártó piacra dobja a Cloud MIX modellt, mely külsőre nagyon hasonlít a Cloud II-re, ám nem csak vezetéken keresztül, de a Bluetooth modulnak köszönhetően vezeték nélkül is csatlakoztathatjuk számítógépünkhöz vagy mobil eszközünkhöz, ezzel pedig két fejhallgatót is kiválthat. Jelen tesztünkben mindkét felhasználási módot megvizsgáljuk, és megpróbáljuk eldönteni, hogy jól gondolkodtunk-e a bejelentéskor.

Tartozékok, külső

A headset egy fekete kartondobozban érkezett hozzánk, melyre egy másik karton volt ráhúzva, rajta az eszköz fotójával és legfontosabb tulajdonságaival. Bár 65 000 forint körüli árával jóval drágább az említett Cloud II-nél, annál kevésbé igényes a csomagolás, ugyanis míg ott egy leemelhető tetejű dobozban lapult a fejhallgató és a tartozékok, itt a felfelé kinyitós megoldást alkalmazták.



Kibontás után rögtön a headsettel nézhetünk farkasszemet, a tartozékok egy kisebb fekete dobozban kaptak helyet. Ezek közé tartozik egy hangerőszabályzó tárcsával és a mikrofont elnémító tolókapcsolóval ellátott jack-jack kábel, egy különálló ki- és bemenetben végződő jack hosszabbító, egy lecsatlakoztatható mikrofon, egy töltésre szolgáló micro USB kábel és egy puha vászonszütyő. Érdekes, hogy a magasabb ár ellenére nem kapunk se tartalék műbőr fülpárnát, se plüss verziót.



A fejhallgató összeszerelési minősége hibátlan, és bár az anyaghasználat legnagyobb részét a műanyag teszi ki, a tíz lépésben állítható méretű pántok masszív fémből készültek, a felső rész és az egyébként cserélhető fülpárnák puha műbőrrel lettek beborítva. A hangszórók befelé tudnak mozogni, így minden fejformához képesek igazodni, mozgatás közben pedig nem tapasztaltunk recsegést vagy nyikorgást.



A hangszórók külső oldalán a gyártó logóját fedezhetjük fel, míg alsó felükön a kezelőszerveket és a csatlakozókat találjuk. A bal oldalra került a jack kábel és a mikrofon bemenete, a lejátszás elindítására/megállítására (kétszer megnyomva előreléptetésre) és a párosítás megkezdésére szolgáló gomb, valamint a beépített sztereó mikrofon, jobb oldalon pedig a hangerőszabályzó gombpáros, a bekapcsológomb, a micro USB csatlakozó és egy kék színű állapotjelző LED található. Utóbbi pirosan és kéken villog, ha párosítási módban van a fejhallgató, ha pedig létrejött a kapcsolat, akkor csak kéken.

Főbb paraméterek HyperX Cloud MIX Kialakítás Zárt, over-ear Hangszóró Dinamikus, 40 mm Frekvenciaátvitel 10 - 40 000 Hz Impedancia 40 ohm Érzékenység 100 dB Kábel hossza 130 + 200 cm Tömeg Mikrofonnal 275 gramm, nélküle 260 gramm Csatlakozás 3,5 mm jack, Bluetooth 4.2, micro USB töltésre Tartozékok Lecsatlakoztatható mikrofon, jack-jack kábel, Y jack hosszabbító, micro USB kábel, hordtok Extrák Beépített akkumulátor, hangerőszabályzó a kábelen Gyártó honlapja www.hyperxgaming.com Termék honlapja HyperX Cloud MIX Fogyasztói ár 65 000 forint

