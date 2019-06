Zajszűrős mikrofonos fejhallgató baráti áron

HiFuture Touch ANC

A fej- és fülhallgatók piaca hatalmas, és láthatóan rengeteg kisebb-nagyobb piaci szereplő szeretné megvetni a lábán ezen a területen. Köztük akadnak régi, komoly múlttal rendelkező vállalatok épp úgy, mint feltörekvő titánok. Utóbbiak közé tartozik a HiFuture is, amelynek a hatalmas kínai kereskedő- és iparvárosban, Sencsenben található a székhelye, és bár csak néhány éve alapították, már komplett termékflottával rendelkezik. A cég a közelmúltban elkezdte nyújtogatni csápjait Európa felé, sőt már Magyarországra is eljutott eszközeivel.



HiFuture Touch ANC [+]

Mi ezek közül a legérdekesebbnek a Touch ANC fantázianevű headsetet találtuk, amelyet különféle extra funkciókkal is kitömtek, így nyilván ezekre is komolyan odafigyeltünk a hang minősége mellett, ami még azért mindig a legfontosabb tényező egy ilyen termék esetében.

Ízléses dizájn

A tervezők ezúttal a konzervatív vonalat választották, így erről a modellről hiányoznak a csiricsáré díszítések, a látványos, de funkciótlan dizájnelemek és a villogó LED-ek is. Ez ugyanakkor egyáltalán nem baj, sőt! Ennek köszönhetően bárki, bármikor, bárhol felveheti, maximum egy extrém gamer brigádból lóghat ki visszafogottsága révén.



[+]

A közepes méretű, műanyagból készült hangszóróházak fel-le tologathatóak a fémből készült fejpánton, így kényelmesen használhatják kisebb és nagyobb fejméretű emberek is. Emellett elfordíthatóak és be is hajthatóak, aminek köszönhetően könnyen hordozható, akár abban a kis zsákban, amely a dobozában található meg a használati utasítás, az USB és a 3,5 mm-es kábel mellett. Tehát tartalék, csere fülpárnákat nem adnak mellé, ami kár, bárhogy is nézzük. A bal oldali hangszóróházon található egy micro USB csatlakozó (az akkumulátor töltéséhez), egy mikrofon és a Bluetooth bekapcsológombja, a jobb oldalin pedig a 3,5 mm-es analóg audiocsatlakozó, és az aktív zajszűrés kapcsolója.



[+]

Főbb paraméterek HiFuture Touch ANC mikrofonos fejhallgató Kialakítás zárt, over-ear Hangszóró dinamikus, 40 mm Frekvenciaátvitel 20 - 20 000 Hz Impedancia 32 ohm Érzékenység 108 dB (±3 dB) Kábel hossza 120 cm Súly 245 gramm Csatlakozó 3,5 mm jack Bluetooth-támogatás Igen (HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP 1.2, AVRCP 1.4 profilok) Tartozékok használati utasítás, 3,5 mm audiokábel, micro USB kábel, hordtok Extrák elforgatható hangszóróház, aktív zajszűrés, Bluetooth-támogatás, érintésérzékeny vezérlés Gyártó honlapja HiFuture Termék honlapja HiFuture Touch ANC Fogyasztói ár 16 500 forint

