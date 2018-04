Ryzen 5 2400G teszt: a Zen és a Vega teljes fegyverzetben

A Ryzen 5 2400G SoC APU és a tesztkonfiguráció

Az AMD nemrég piacra dobott, két asztali Raven Ridge SoC APU-ja közül a kisebbet már leteszteltük egy hónappal korábban, és most eljött az idő, hogy a nagyobb verziót is górcső alá vegyük.

Magáról a lapkáról ezúttal sem szeretnénk bővebben értekezni, ugyanis az alábbi cikkben bővebben leírtuk a tudását, és a korábban hiányzó adatokat is pótoltuk egy későbbi hírben. Ettől függetlenül a formalitás megköveteli, hogy ejtsünk néhány szót az asztali, Socket AM4-es foglalatba szánt újabb versenyzőről.



AMD Ryzen 5 2400G elölről és hátulról [+]

A tesztre kapott Ryzen 5 2400G dobozában ezúttal is az kifejezetten kis méretekkel megáldott Wraith Stealth hűtő található meg, amiről korábban már írtuk, hogy egy viszonylag alacsony profilú egység, vagyis könnyen elfér a kisméretű házakban is. Ez most is a koncepció része, ugyanis az AMD kifejezetten a játékra is használt HTPC-k területét célozza, így aki többet szeretne, az vásárolhat magának külön hűtőt.



AMD Wraith Stealth

A tesztcsomagban meghagytuk az ASRock Fatality X370 Gaming ITX/ac alaplapot, amely az előző körben is jól működött, így nem volt indok arra, hogy leváltsuk, viszont szereztünk mellé 3200 MHz-es órajelen üzemelő DDR4-es memóriát, vagyis megnézzük, hogy mit tud a Ryzen 5 2400G akkor, ha gyorsabb a rendszermemória. Ez leginkább az IGP-re vonatkozó tesztekben lesz érdekes.



ASRock Fatality X370 Gaming ITX/ac [+]

Pusztán az információtartalma miatt most is kiemelnénk, hogy a Ryzen 3 2200G-t és Ryzen 5 2400G-t fizikailag nem körülményesebb beszerelni az alaplapba, mint bármelyik más CPU-t vagy APU-t, de kiemelten figyelni kell arra, hogy a BIOS friss legyen, régebbi verziók mellett ugyanis nem bootol be a rendszer. Ennek egy külön hírt szenteltünk korábban, illetve az AMD is bejelentette, hogy ha bárkinek nehézséget okozna az új APU használatba vétele egy régebben megvásárolt, túlkoros BIOS-szal rendelkező alaplapon, akkor igényelhető egy boot kit, amivel a BIOS frissítése elvegezhető.



A Ryzen 5 2400G a Socket AM4-es foglalatban [+]

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!