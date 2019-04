GWings GW937HS: olcsó magyar gamer fejhallgató

GWings GW937HS

A játékos piac folyamatosan bővül, és egyre több az olyan cég, amelyik szeretne egy darabot kiharapni a dagadó gamer tortából. A sok ázsiai versenyző mellett a közelmúltban felbukkant egy új magyar márka is ebben a szegmensben, a gWings, mely a megfizethetőbb eszközök frontjára lépett be néhány új termékkel.



gWings GW937HS [+]

A vállalat néhány egérrel, egérpaddal és egy gamereknek szánt fejhallgatóval kezdené meg a hódítást. Közül most a headsetet próbáltuk ki, amely konkrétan a GW937HS névre hallgat. Alapvetően arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen a hangminőség, hogy működik a mikrofon, és hogy mennyire viselhető kényelmesen.

Ízig-vérig gamer külső

Láthatóan kétséget sem akartak hagyni afelől, hogy itt egy gamer headsetről van szó, hiszen a GW937HS külsejével is jelzi ezt. A bumszli, elnagyolt, markáns vonalak, a hangsúlyos csavarmélyedések, a feltűnő rács mind-mind jellemző az ilyen termékekre. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a rácsok mögött, a hangszóróház külsejénél színes LED-eket rejtettek el, amelyek sötétben látványossá teszik a megjelenését a folyamatos színváltással.



[+]

A hangszóróházak forgatására nincs lehetőség és nem is tologathatóak fel-le a fémből készült merevítőn. Annak érdekében, hogy ne lötyögjön a masina senki kobakján, egy gumis fejpánttal is ellátták, amely hatékonyan, de nem kényelmetlenül szorítja rá a fejre az eszközt, így papíron kényelmesen használhatják kisebb és nagyobb fejméretű emberek is. A dobozban a terméken és egy rövid ismertetőn kívül semmit nem leltünk, így aki például tartalék fülpárnákra vágyik, az csalódni fog.



[+]

Főbb paraméterek gWings GW937HS Kialakítás zárt, over-ear Hangszóró dinamikus, 50 mm Frekvenciaátvitel 20 - 20 000 Hz Impedancia 32 ohm Érzékenység n. a. Teljesítmény n. a. Kábel hossza 220 cm, nem cserélhető Súly 460 gramm Csatlakozó USB Tartozékok Ismertető Extrák Hattyúnyakú mikrofon, szoftveres vezérlés, színes LED-ek Gyártó honlapja www.gwings.hu Termék honlapja gWings GW937HS Fogyasztói ár 15 500 forint

