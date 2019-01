ASUS gamer headset az olcsóbb fajtából

ASUS TUF Gaming H5

Olyan erős a gamer felvevőpiac, hogy már ott tartunk, hogy az Asus két almárkát is elindított az elsősorban játékosoknak szánt termékei számára. A ROG (Republic of Gamers) név alatt a magasabb kategóriás, nagyobb tudású, ezáltal drágább modellek futnak, a TUF családba pedig a belépő- vagy középszintű gamer eszközök tartoznak.



ASUS TUF Gaming H5 [+]

Ezt a csoportot erősíti a Gaming H5 fantázianevű mikrofonos fejhallgató is, amelyet a nemrégiben tesztelt Gaming K5 billentyűzettel és M5 egérrel együtt jelentettek be a tavalyi Computex kiállításon. Szokás szerint arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan szól és mennyire kényelmes a virtuális 7.1-es hangzással is kecsegtető eszköz.

Dizájn

Korábban már találkoztunk olyan ASUS fejhallgatóval, amely tudott újat mutatni dizájnban is, de ezúttal maradtak a hagyományos megoldásoknál. Ez persze egyáltalán nem gond, nincs semmi probléma azzal, ha egy headset nem úgy néz ki, mint egy kristály és egy karácsonyfa szerelemgyereke. Két darab sárga csíkot és a logókat leszámítva nincs is rajta semmilyen díszítés, de ez így teljesen rendben van.



A fejpánt rozsdamentes acélból készült, a burkolat viszont kopogós műanyag, ami azonnal érződik, ahogy az ember a kezébe veszi a terméket. A nagyméretű, fület körülölelő hangszóróházak elfordíthatóak és fel-le tologathatóak a fejpánton, így kényelmesen használhatják kisebb és nagyobb fejméretű emberek is. A TUF Gaming H5 pazar kivitelő dobozában megtalálható egy hosszabbító kábel, egy USB-s átalakító külső hangkártyával, egy mikrofon, illetve a használati utasítás. Tartalék fejpárnák tehát nincsenek, ami nagy kár.



Főbb paraméterek ASUS TUF Gaming H5 headset Kialakítás zárt, over-ear Hangszóró dinamikus, 50 mm Frekvenciaátvitel 20 - 20 000 Hz Impedancia 32 ohm Érzékenység n. a. Teljesítmény n. a. Kábel hossza 120 cm Súly 340 gramm Csatlakozó 3,5 mm jack, USB Tartozékok használati utasítás, hosszabbító, USB-s csatlakozó hangkártyával, mikrofon Extrák elforgatható hangszóróház, hattyúnyakú mikrofon, szoftveres vezérlés Gyártó honlapja ASUS Termék honlapja ASUS TUF Gaming H5 Fogyasztói ár 25 000 forint

