Épkézláb gamer headset pár ezer forintért? Igen!

Genesis Argon 200

Az tiszta sor, hogy pár tízezer forintért ma már teljesen jó mikrofonos fejhallgatókat lehet kapni, elég csak az általunk is kipróbált Origen vagy HyperX headsetekre gondolni. Na de mi a helyzet a belépőszinten? Van esély arra, hogy leljünk pár ezer forintos áron értékelhető teljesítményt nyújtó terméket? Ennek próbáltunk utánajárni: jó pár modellt számba vettünk, végül a Genesis Argon 200 mellett tettük le a voksunkat egy gyakorlati próba erejéig, ugyanis az előzetes információk alapján egész ígéretes darabnak tűnt. Nézzük tehát, hogy hogyan teljesített az olcsó gamer headset!



Genesis Argon 200 [+]

A Genesis

A nálunk is már többször szerepelt lengyel márka fiatalnak számít, hiszen 2011-ben bukkant fel azzal a pontosan körülhatárolt céllal, hogy minél nagyobb szeletet harapjon ki magának az egyre nagyobbra puffadó gamer tortából. Kínálatukat az évek során egyre szélesítették, így már megtalálhatóak ebben az egerek, billentyűzetek, kontrollerek, audiorendszerek, székek, hátizsákok, illetve természetesen a headsetek is, amelyek tekintélyes, tizenöt modellből álló flottáját erősíti tesztünk alanya is.

Remek dizájn!

Az Argon 200 egyszínű, teljesen fekete verziójának esetében a tervezők a visszafogott stílus mellett törtek lándzsát, ami igen jó döntésnek bizonyult. Ez nyilván ízlés kérdése, de valahogy ez az irány jobban tetszik, mint a száz színben villogó, neonban pompázó, figyelemfelkeltő formai elemekkel operáló vonal. Ennek köszönhetően például akár utcára is simán fel lehet venni, nem fognak ujjal mutogatni az emberre. Mindenesetre van belőle pirossal, zölddel és kékkel felturbózott változat is, de azok egy kicsit már bazárinak tűnnek.



[+]

A műanyagból készült hangszóróházat gumi hatású matt feketére fényezték, amin elég csúnyán meglátszanak az ujjlenyomatok. A fejpántnál is elfelejtették a minőségi anyagokat, így itt is maradt a plasztik, ami nem tűnik túl strapabírónak, de nyilván nem feszegettük a határait keresve. A dobozban mindössze a headsetet és a használati utasítást leltünk, nincs se tartalék fülpárna, se kábelhosszabbító, se jack átalakító, se finoman megmunkált szivacságy, ami biztosan a költséghatékonyságra vezethető vissza.

Főbb paraméterek Genesis Argon 200 headset Kialakítás zárt, over-ear Hangszóró dinamikus, 50 mm Frekvenciaátvitel 20 - 20 000 Hz Impedancia 32 ohm Érzékenység 96 dB/mW (1 kHz) Teljesítmény n. a. Kábel hossza 220 cm Súly 275 gramm Tartozékok Használati utasítás Extrák Kezelőpanel Gyártó honlapja Genesis Termék honlapja Genesis Argon 200 Fogyasztói ár kb. 4000 forint

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!