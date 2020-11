K60 RGB Pro billentyűzet tesztje: ilyen a Corsair "olcsóbb" ajánlata

Bevezetés, külső

A Cherry idén januárban mutatta be legújabb, Viola névre hallgató mechanikus kapcsolóit, melyeket elsősorban alacsonyabb árú billentyűzetekbe szántak, ezzel is csökkentve az űrt a Cherry MX kapcsolós mechanikus, illetve a gumidómos billentyűzetek között. Nekünk most először volt szerencsénk kipróbálni az új switcheket, méghozzá egy Corsair K60 RGB Pro billentyűzetben, mely nemrég mutatkozott be, és jelentősen olcsóbb, mint a szintén a közelmúltban tesztelt K100 RGB, így sokaknak akár még érdekesebb is lehet, mint a nagytesó.



Corsair K60 RGB Pro

Az alacsonyabb vételár szerencsére nem azt jelenti, hogy kevésbé minőségi termékkel van dolgunk, bár tény, hogy bizonyos pontokon kompromisszumokat kell kötnünk. A K60 RGB a mai trendeknek megfelelően floating dizájnt kapott, vagyis a gombok elhelyezése olyan hatást kelt, mintha lebegnének az egyébként alumíniumból készült borítás felett.



A billentyűzet igen masszív hatást kelt, tekergetésre alig deformálódik, a 0,88 kilogrammos tömeget pedig érezni is lehet, bátran kijelenthetjük, hogy van benne anyag. Ahol már nem találkozunk prémium eszközökre jellemző matériákkal, az a billentyűzet alsó fele, ide ugyanis műanyag borítást álmodtak meg a tervezők, megspékelve összesen öt gumitalppal, illetve két, szintén csúszásgátlókkal ellátott, kihajtható lábbal.

Az alacsony profilú kupakokkal kapcsolatban már nem tudunk annyira elismerően nyilatkozni, hiszen egyszerű, mártásos technikával feketére festett ABS elemekkel van dolgunk, melyek tartósság szempontjából nem számítanak a legjobb választásnak. Persze amíg újak, nincs gond velük, érzésre és látványra is elégedettek lehetünk velük, a karakterek is megfelelően látszódnak, ez azonban hosszú évek használata után jelentősen romolhat, a kifényesedés szinte garantált.



Kiosztás szempontjából semmi extrát nem kapunk (ez sajnos a nyelvre is igaz, magyar verzió egyáltalán nem lesz elérhető, de ezt az amerikai gyártóktól talán már meg is szoktuk), egy egyszerű, numerikus paddal ellátott, de plusz gomboktól mentes billentyűzetről van szó. A kapcsolókon kívül mindössze a gyártó logója, illetve négy állapotjelző LED (Num/Caps/Scroll/Win Lock) kapott helyet a jobb felső sarokban, a multimédiás vezérlőket, a háttérvilágítás erősségének állításának lehetőségét, illetve a Win Lock-ot az F1-F12 gombok másodlagos funkcióiként érhetjük el.



Érdemes még megemlíteni a billentyűzet 1,8 méter hosszú vezetékét, mely gumiborítást kapott, végén pedig természetesen egy USB csatlakozó várja, hogy helyére dugjuk. A port egykeségéből már kitalálható, hogy a billentyűzet nem rendelkezik pass-through csatlakozóval, vagyis nem tudjuk például egerünket a billentyűzeten keresztül a számítógéphez csatlakoztatni, ez szintén egy negatívum a K100-hoz képest, önmagában viszont nem tartjuk akkora gondnak.

