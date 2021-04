Hangprojektor extrákkal: Samsung HW-Q700A teszt

Samsung HW-Q700A

A hangprojektorok az elmúlt bő egy évtizedben szép lassan igen komoly népszerűségre tettek szert az otthoni hangrendszerek körében, háttérbe szorítva a hagyományos házimoziszetteket, illetve a mini- és mikro hifiket.



A siker persze nem véletlen, hiszen egy jó soundbar amellett, hogy kompakt és sokoldalú, képes jelentősen jobb hangzással kiváltani egy televízió saját hangrendszerét. Ideális esetben tisztább, erőteljesebb megszólalást produkál, jobb sztereó, szebb basszusok és nagyobb dinamika mellett. Nem csoda, hogy a nagy tévégyártók közül szinte mindenki gyárt hangprojektorokat, sőt néhányan kifejezetten nagy hangsúlyt helyeznek erre a termékcsoportra. Közéjük tartozik a televíziós piacot másfél évtizede uraló Samsung is, akik idén is több új hangprojektort mutattak be. Ezek egyike a Samsung HW-Q700A, amely hozzánk is eljutott egy rövid időre.

Külső

Már láttunk arra példát a Samsungnál is, hogy a dizájnerek próbáltak ebben a termékcsaládban is trükkös, szokatlan megoldásokkal előállni, de a HW-Q700A esetében maradtak a hagyományos formáknál. Ez persze nem baj, egy hangprojektort pont azért vásárolnak, hogy ne legyen nagyon szem előtt, és a megjelenésére tényleg nem lehet egy rossz szavunk se. A tetején és a frontfelületet hangszórórács fedi, és e mögé dugták a monokróm LCD kijelzőt a jobb oldalra, amely kikapcsolt állapotban láthatatlan.



A modell közel egy méter széles, 6 centiméter magas és 11,5 centiméter mély, ennek köszönhetően pedig a legtöbb mai tévé elé vagy alá befér úgy, hogy ne takarjon ki a képből semekkora részt. A ki- és bemenetek két, alul kialakított mélyedésben kaptak helyet, úgy, hogy a kábelek hátul jönnek ki. Két HDMI 2.0 (az egyik eARC támogatású), egy optikai digitális audió, valamint egy szervizcélokat szolgáló micro USB csatlakozó került rá. Utóbbinak a hétköznapi felhasználás során nem jut szerep, csak javítás során használják a szakemberek.

A szett részét képezi egy különálló mélyláda, amely vezeték nélküli úton kapcsolódik magához a hangprojektorhoz. Ez 20,5 centiméter széles, 35,3 centiméter magas és 30,2 centiméter mély, tehát átlagos mérettel bír, elhelyezése nem okozhat gondot sehol. Azt érdemes megjegyezni, hogy a hangprojektor képes együttműködni a gyártó kicsi, szintén vezeték nélkül csatlakoztatható hangszóróival, azonban ezek nem képezik a gyári szett részét, külön kell őket megvásárolni.

Főbb paraméterek Samsung HW-Q700A Hangrendszer 3.1.2 csatornás, külön mélynyomóval Teljesítmény 330 watt (RMS) Frekvenciaátvitel n. a. Akkumulátor - Bluetooth 4.0 Wi-Fi van Csatlakozók optikai digitális audió, két darab HDMI 2.0, micro USB (szerviz) Méret soundbar: 980 x 60,9 x 114,3 mm

mélynyomó: 205,74 x 353,6 x 30,2 mm Tömeg soundbar: 3,5 kg

mélynyomó: 5,8 kg Fogyasztás soundbar: 44 watt

mélynyomó: 32 watt Mellékelt kiegészítők távirányító, HDMI kábel, kézikönyv, falikonzol Gyártó honlapja www.samsung.hu Termék honlapja Samsung HW-Q700A Fogyasztói ár 240-260 000 forint

