ROG Strix Scar 17: megérkezett Cezanne és a mobil Ampere

Az ROG Strix notebookok e-sportolókra koncentráló szériája a Scar, melyből korábban mi is teszteltünk már különböző modelleket. A most terítékre kerülő változat a csúcsot képviseli: bivalyerős processzor, a közzétett adatok szerint 130 wattos maximális TDP-vel rendelkező GPU és rengeteg RAM került bele. Míg azonban a „valódi” e-sportolók számára egy 360 Hz-es Full HD modellt kínál a gyártó, addig a tesztre érkezett példány esetében a maximális képfrissítési frekvencia „csak” 165 Hz. A többi jellemző – WQHD felbontás, jóval nagyobb színtér stb. – azonban valószínűleg szélesebb célközönség számára is érdekessé teheti ezt a masszív noteszgépet.

Dizájn

A ROG Strix Scar 17 G733QS egy gamer notebookok esetén közepesen visszafogottnak mondható dizájnt kapott: nincsenek feltűnő szellőzőnyílások és a 27,5 mm-es vastagság sem tűnik extrémnek a 17,3”-es kijelző által meghatározott 395 x 282 mm-es alapterület mellett. Sleepernek ugyanakkor nem neveznénk, hiszen továbbra is megkapjuk az alsó perem alatti RGB világítást, és a színes fényekből jutott a billentyűzetre, illetve a kijelző hátoldalán pompázó ROG logóra is.



Az utóbbi mellett látható lyukacsos minta egyébként emlékeztet a ROG Zephyrus G14-en látott megoldásra, de itt nem kérhetünk alá pontmátrixos kijelzőt, kapunk viszont egy halvány mintázatot. Ez a komponens egyébként fémből készült, de a burkolat nagy része műanyag, mely ráadásul bizonyos helyeken áttetsző is. Annyira persze nem extrém a dolog, mint a Predator Triton 900-nál, és nem is látunk rá az izgalmasabb komponensekre, mégis ad némi „optikai” mélységet a gépnek.



Természetesen a gép leglátványosabb komponense a 17,3”-es képernyő, melynek kerete az alsó részt leszámítva egész vékonynak mondható, ugyanakkor ez nem lehetett elsődleges szempont a tervezéskor, és elrejteni sem próbálták. Meglepő, de a méretek ellenére a webkamera lemaradt a Scar 17-ről, pedig hát lenne neki bőven hely. A zsanérok meglepően vékonynak tűnnek, de masszívak – viszont hátrafelé csak körülbelül 140 fokig hajthatóak. Egyedi megoldás a hátsó gerinc bal oldalán található, képeinken ezüstszínű betét, ez ugyanis cserélhető. A dobozban három, különböző színű változatot kapunk, melyeket pár másodperc le- és felapplikálni a notebook sarkára. A rögzítésről pár apró fül és egy mágnes gondoskodik, leeséstől tehát nem kell tartanunk.



A notebook alján bőven találunk szellőzőnyílást, az asztalon pedig több méretes gumiláb segítségével támaszkodik meg a gép. Felnyitni viszonylag egyszerű, hiszen csak 11 darab csavart kell eltávolítani. Belül meglepően kicsinek tűnik a 90 Wh-s akkumulátor, a bővíthetőség pedig elég jó, hiszen két memóriafoglalat és két M.2 slot is rendelkezésre áll.

Csatlakozók tekintetében a gépház méreteihez képest kissé szegényesnek érezzük a kínálatot: a bal oldalon két USB 3.2 Gen2 kivezetés található a kombinált hangkonnektor társaságában, míg jobbra egyedül a 2019-ben bemutatkozott KeyStone látható.



A további portok hátra kerültek: Gigabit Ethernet, HDMI, egy harmadik USB 3.2 Gen1 és egy Type-C port található itt. Az utóbbi USB 3.2 Gen2 sebességet kínál, és USB-PD kompatibilis töltőportként is bevethető, és ebben a szerepben akár 100 wattos teljesítményre is képes. Tekintettel arra, hogy az alapesetben 45 wattos CPU és 130 wattos GPU önmagában is többet igényel ennél, dedikált töltőcsatlakozót is kapunk, az ehhez tartozó tápegység pedig 240 watt leadására képes (mint később látni fogjuk majd, erre szükség is van!).



