Ígéretes médialejátszó korlátok közé szorítva

Popcorn Hour A-500

A Cloud Media a Popcorn sorozatával régóta jelen van az asztali médialejátszók piacán, és a cég dicséretes módon folyamatosan újdonságokkal próbálkozik, akár egy időben több irányba tapogatózva. Kínálatukban találhatóak például androidos, vagy beépített digitális analóg konverterrel ellátott modellek is, és most mi ez utóbbi csoport egyik példányát, a Hour A-500 4K-s lejátszót vettük közelebbről szemügyre.



Pazar dizájn

A hagyományos kialakítású, fekete szálcsiszolt fényezésű, rezgéselnyelő tappancsokon nyugvó készülékház nagyon elegáns, nyugodtan oda lehet tenni egy új csúcskategóriás tévé mellé is, nem fog kilógni. Szorítottak benne helyet egy 2,5"-es vagy 3,5"-es SATA-s merevlemeznek vagy SSD-nek, ami a lejátszó oldalából kihúzható fiókba helyezhető be. A modellbe az 1,2 GHz-es Sigma Designs SMP8758 SoC (két ARM Cortex-A9 maggal) került ARM Mali-400 grafikus vezérlő, 1 GB RAM és 512 MB flash memória társaságában. A csatlakozók terén van mibe belekötni, egész pontosan a HDMI 2.0 hiányát kell megemlíteni, hiszen ez azt jelenti, hogy 4K-s tartalmak esetén maximum 30 fps képsebességig garantált a lejátszás, valamint a HDR 10 videóknál le kell mondani a nagy dinamikatartományról is.



Emellett helyet kapott rajta két darab USB 2.0, egy-egy komponens, kompozit, analóg audió, koaxiális és optikai digitális audió csatlakozó, Gigabit Ethernet port, egy B típusú USB 3.0, amivel számítógéphez csatlakoztatható, csatlakozó opcionális infrakivezetéshez, valamint egy SD kártyaolvasó. Fontos megemlíteni, hogy integrált Wi-Fivel nem rendelkezik, de külső adapter természetesen rádugható, a forgalmazó például ezt az ac-s modellt ajánlja hozzá.



Kezelés

Működés közben az eszköz nagyon stabil, semmilyen fagyást, automatikus kikapcsolást, újraindulást nem produkált. Sebességével sincs különösebb gond, bár előfordulhat, hogy egyes videók elindítására 2-3 másodpercet kell várni, de ezzel azért együtt lehet élni. A grafikus kezelőfelület letisztult, átlátható, alapszinten még személyre is szabható, a magyarul is kommunikáló menürendszer felépítése logikus, minden funkciót, paramétert hamar meg lehet találni.



A távirányító egy kifejezetten jól sikerült darab: fogása kényelmes, a funkciógombokon keresztül minden szolgáltatás pillanatok alatt elérhető, a jelölések érthetőek, és még a háttérvilágítás sem hiányzik róla. A távvezérlő kiváltható mobil alkalmazással is, amire olykor szükség is lehet, hiszen az USB-n keresztül rádugott egérrel, billentyűzettel nem képes együttműködni a lejátszó. Az említett app használható, de azért nyomába sem ér a "rendes" távirányítónak kényelem, illetve funkciógazdagság terén, és a virtuális billentyűzetet is kihagyták belőle, ami egyszerűen érthetetlen. Bevethető még a Mobile NMJ nevű alkalmazás is, amelyet zenehallgatásra optimalizáltak, és teljesen jól is működik.



Az alkalmazáskínálatban egyébként kb. 40 szoftver kapott helyet. A hangsúlyt a tartalomszolgáltató, tehát videó-, zene- és képmegosztó programokra helyezték, amivel nincs is semmi gond. A legfontosabb, legtöbbek által használt app, a YouTube nem hiányzik, ezenkívül megtalálható a választékban a Picasa, a Soundcloud, a CNN és a CBS is, viszont magyar alkalmazások nincsenek, és a Netflixről, valamint a hozzá hasonló, komplett filmeket, sorozatokat tatalmazó videótékákról is le kell mondani.

