Phanteks Enthoo Pro II: duplán jóra sikerült

Külső

Több mint tízéves fennállása alatt egyszer sem járt szerkesztőségünkben Phanteks ház, nemrég azonban rögtön kettő is jött, hiszen a most tesztelt Enthoo Pro II modell előtt már az Enthoo Evolv X házat is volt szerencsénk közelebbről megnézni. Az Enthoo Pro II házból létezik acél, illetve üveg oldallappal szerelt változat is, nálunk az utóbbi járt, melyben belül egy, a szivárvány szinte összes színében pompázó RGB szalagot is találunk az alaplap alatti domborulat élén, ez a teli oldallapos variánsból – érthető okból – hiányzik.

Az üveg oldallap nem sok levegőt enged be, de a ház többi része kifejezetten szellősre sikeredett, ez alól nem kivétel a másik oldallap sem. Itt két rácsot is találunk, melyek közül a kisebb a tápegység, a nagyobb pedig az alaplaptálca mellé szerelhető ventilátorok szellőzését biztosítja, a rajtuk átáramló levegőt pedig az oldallap belsejére mágnesesen rögzített porszűrő igyekszik tisztán tartani.

Az előlapon szintén alig áll valami a légáramlatok útjába, hiszen a műanyagból készült elem szinte teljes felülete rácsos kialakítású, melyet kivülről még egy szövethálóval is elláttak, belül pedig itt is egy mágneses porszűrőt találunk a ventilátorhelyek elé csattintva. A ház elejének felső részén először azt hittük, hogy egy 5,25 hüvelykes meghajtó számára kialakított kivágás lapul, de nem: a téglalap alakú lemezt behajtva a világítás vezérlőgombját, illetve a négy USB 3.0 Type-A és az egy-egy jack, valamint USB 3.1 Type-C csatlakozót magába foglaló panelhez férhetünk hozzá. 5,25-ös meghajtót tehát gyári állapotban nincs lehetőségünk beszerelni, de utólag beszerezhetünk egy kétslotos keretet (PH-ODDBAY_01 az eszköz cikkszáma), melyet a beltér jobb felső sarkába tudunk felerősíteni, így akinek nagy szüksége van az optikai meghajtóra, egy kis ráfordítással módosíthatja a házat.

A ház tetején egy további, mágneses porszűrővel fedett szellőzőrácsot találunk, mely egyben a felülre szerelt ventilátorok rögzítőpontjaként is funkcionál, továbbá ide került még a bekapcsológomb is, ezzel is kedvezve a padlón tartott számítógépek tulajdonosainak.



A gépház alsó felén a gumitappancsokkal ellátott lábak, valamint az előlap levétele után kihúzható, a ház alját teljes hosszában borító porszűrő érdemel említést. Utóbbi azért sikerült ekkorára, mert a beltérben a ház aljára is szerelhetünk ventilátorokat, hiszen belül nem a klasszikus kétkamrás kialakítást találjuk – de erről bővebben majd a következő oldalon.

Ami ennél érdekesebb, az a ház hátoldala, és nem az alaplapi kivágás, a hátsó ventilátor szellőzője vagy a 8 fekvő és három álló PCIe bővítőkártyahely miatt – bár utóbbiak sem számítanak szokványos tulajdonságnak. Ami igazán egyedivé teszi az Enthoo Pro II-t, az tápegység kivágásának állított helyzete, illetve a mellette található lemez, melynek fedlapját lecsavarozva még egy tápegység számára szabadul fel hely.

Fontos megjegyezni, hogy bár – az említett lemezt egy másik, a dobozban megtalálható darabra cserélve – a ház képes egy második, Mini-ITX rendszer fogadására, ez csak abban az esetben kivitelezhető, ha a fő tápunk képes kiszolgálni egyszerre két konfigurációt (amilyen például a Phanteks RevoltX), hiszen vagy egy második tápegységet, vagy egy második alaplapot tudunk az erre kialakított helyre szerelni, egyszerre a kettőt nem. A második tápegység akkor lehet szükséges, ha az alaplapba szerelt komponensek kiszolgálására nem elég egy táp, ami például egy SSI-EEB alaplapra épülő konfiguráció vagy egy több, nagyteljesítményű VGA-t tartalmazó rendszer esetében előfordulhat.

