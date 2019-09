MSI Immerse GH30 headset: megfizethető sárkány

MSI Immerse GH30

Az MSI márkanév hallatán a legtöbb embernek valószínűleg alaplapok, grafikus kártyák, esetleg notebookok jutnak az eszébe, pedig az utóbbi időben a perifériák piacán is igyekeznek megvetni a lábukat. Nemrég mi is teszteltük az MSI Vigor GK30 billentyűzet-egér szettet. Ahhoz hasonlóan jelen tesztünk alanya is az alacsonyabb árkategóriában száll harcba a vásárlók kegyeiért: az MSI Immerse GH30 névre keresztelt gamer headsetért ugyanis mindössze 15 000 forint körüli összeget kér el a gyártó, épp ezért kíváncsian ugrottunk fejest a kartondobozba, melybe a fejhallgatót csomagolták.

Tartozékok, külső

Azért ne vigyük túlzásba az ugrabugrálást, mert nem sok mindent találunk a dobozban, ami csökkentené a becsapódás erejét. A csomagolás a headseten kívül egy Y jack elosztót, egy lecsatlakoztatható mikrofont és egy szövetből készült, tornazsákszerű szütyőt rejt. Persze vezetékes fejhallgatóról lévén szó ezzel nincs is baj, vevőegységre ugye nincs szükség, külső DAC-ra vagy extra fülpárnákra pedig ebben az ársávban nem is számítottunk.



Magán a fejhallgatón is látszik, hogy nem high-end termék, a ház szinte teljes egészében matt műanyagból készült, az összeszerelés minősége viszont meglepően jó, fel- és levétel közben egyszer sem reccsent meg az eszköz. Ugyanez elmondható arról a zsanérról is, ami a fülpárnák felett van elhelyezve, ezek segítségével tudjuk behajtani a két hangszórót, ami megkönnyíti a szállítást – nincs is más választásunk, a mellékelt táskába csak ebben az állapotban fér be a kütyü.



A fekete színt némi szürkével próbálták feldobni a mérnökök, a hangszórók külső borításának alsó fele ebben a színben pompázik. A legfeltűnőbb díszítőelem azonban mégsem ez, hanem a mindkét oldalon elhelyezett méretes, piros sárkány. A headset bal oldalán találjuk a mikrofon helyét, ezzel pedig ki is fújt az érdekességek listája, fényforrást vagy kezelőszerveket itt nem is érdemes keresnünk.



A szövetborítású vezetéken kapott helyet a szintén sárkánnyal díszített kezelőegység, innen vezérelhetjük a hangerőt és némíthatjuk el a mikrofont. A kábel 160 centis hosszal büszkélkedhet, ha pedig ez nem lenne elég, a már említett jack elosztóval további 30 centiméterrel toldhatjuk meg fejünk számítógéptől számított maximális távolságát.

Főbb paraméterek MSI Immerse GH30 Kialakítás Zárt, over-ear Hangszóró Neodímium, 40 mm Frekvenciaátvitel 20 - 20 000 Hz Impedancia 32 ohm Érzékenység 96 dB Kábel hossza 1,6 m + 0,3 m jack elosztó Tömeg 222 g Csatlakozás 3,5 mm jack Tartozékok jack elosztó, hordtáska Extrák Levehető flexibilis mikrofon, szövetborítású kábel, hangerőszabályzó és mikrofonnémító a vezetéken Gyártó honlapja www.msi.com Termék honlapja MSI Immerse GH30 Fogyasztói ár 14 590 forint

