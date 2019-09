A HyperX Cloud Stinger Wireless headset tesztje

HyperX Cloud Stinger Wireless

A Kingston almárkájából önálló branddé alakult HyperX igen komoly versenyzőnek számít a gamer piacon, több esport-csapat és -bajnokság is az ő támogatásukat is élvezi, arról nem is beszélve, hogy a Las Vegas-i Luxor hotelben saját arénával is rendelkeznek. Cloud szériás fejhallgatóik nagy népszerűségnek örvendenek, szerkesztőségünkben is akad elégedett Cloud II felhasználó.



[+]

Még 2016-ban dobták piacra a Cloud Stinger headsetet, mellyel a szűkösebb pénztárcával rendelkező vásárlókat célozták meg. Idén nyáron bejelentették ennek vezeték nélküli verzióját, ami ugyan 30 000 forint körüli árazásával már csak nagy jóindulattal nevezhető olcsónak, még mindig csak feleannyiba kerül, mint a nem is olyan rég általunk is tesztelt Cloud MIX. Most a HyperX Cloud Stinger Wireless használata során szerzett tapasztalatainkat osztjuk meg.

Tartozékok, külső

Az eszköz a márkától megszokott dizájnnal megáldott dobozban érkezett hozzánk, rajta a termék fotójával és legfontosabb tulajdonságainak szöveges ismertetésével. A kartont kinyitva nem találunk semmi különleges csomagolási technikát, egy egyszerű, formára öntött műanyag csomagolóanyagban pihen maga a fejhallgató és a hozzá tartozó USB-s vevőegység. Utóbbi egy viszonylag nagy, 4,5 x 2 centiméteres, matt fekete műanyagból készült, pendrive-szerű teremtmény, rajta egy állapotjelző LED-del, mely kéken villog, ha él a 2,4 GHz-es kapcsolat.



[+]

A fejhallgató szintén matt fekete műanyag burkolatot kapott (kivéve a három helyen elhelyezett, fényes felületű HyperX logó), egyedül az állítható pánt belső váza esetében találkozunk némi acéllal. A 90 fokban befordítható fülpárnák fekete színű műbőrrel borítottak, ugyanez igaz a fejpánt memóriahabos párnájára is.



[+]

Kezelőszervek tekintetében nem vagyunk elkényeztetve, a házon mindössze egy bekapcsológombot és egy hangerőszabályzót találunk, jó hír viszont, hogy utóbbi tárcsás megoldás, így nem kell végigkattintgatnunk a százas skálát, ha magasabb vagy alacsonyabb hangerőt szeretnénk.



[+]

Az említetteken kívül már csak egy állapotjelző LED és egy flexibilis mikrofon került a headsetre. A fényforrás az akkumulátor töltöttségi állapotának megfelelően zöld, narancssárga vagy piros színben tud villogni.

Főbb paraméterek HyperX Cloud Stinger Wireless Kialakítás Zárt, over-ear Hangszóró Dinamikus, 50 mm Frekvenciaátvitel 20 - 20 000 Hz Impedancia 32 ohm Érzékenység 109 dB Kábel hossza - Tömeg 270 g Csatlakozás USB adapter, 2,4 GHz Tartozékok USB adapter, micro USB töltőkábel (1 m) Extrák Beépített akkumulátor, hangerőszabályzó tárcsa, flexibilis mikrofon Gyártó honlapja www.hyperxgaming.com Termék honlapja HyperX Cloud Stinger Wireless Fogyasztói ár 30 000 forint

