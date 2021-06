Corsair iCUE 7000X RGB számítógépház: türelemre tanít

Külső

A Corsair még hivatalos bemutatása előtt elküldte nekünk legújabb gépházát (ahogy tette azt a 4000-es széria leleplezése előtt is), és bár az iCUE 7000X RGB számozásából – illetve a már a ház érkezése előtt átolvasgatott specifikációs táblázatból – sejtettük, hogy egy jó nagy behemóttal lesz dolgunk, a dobozra ragasztott „14 kg+” feliratú matrica láttán azért nyeltünk egyet. A ház bizony jó nehéz, és ezért nagymértékben felelős a három edzett üveg oldallap.



A bal oldal mellett a ház tetejét és elejét is üveg borítja, utóbbiakat viszont egyszerűen ki tudjuk pattintani a helyükről, míg az oldal eltávolításához már egy csavar oldására is szükségünk lesz, ez gátolja meg, hogy a méretes üveglap borulás esetén leessen az azt tartó két zsanérról. Az oldallap nem mágnesesen, hanem apró bütykök bepattintásával zárható be, és ugyanez igaz a vele átellenes, acélból készült, belül mágneses porszűrővel védett szellőzőráccsal ellátott oldallapra.

Érdekes módon míg az átlátszó oldalt könnyedén lekaptuk a helyéről, addig a másikat már hiába próbáltuk felfelé feszegetni, csak nem akart lejönni, ami a későbbiekben megnehezítette a dolgokat, pedig a leírás szerint mindkettőnek egyszerűen le kéne csúsznia a zsanérokról.



A ház előlapját nem csak súlycsökkentési okokból érdemes eltávolítani, hanem így férhetünk hozzá a mögötte lapuló három darab, a ház fehér színéhez passzoló, 140 milliméteres SP RGB Elit ventilátorhoz, melyeket szintén egy jókora porszűrő véd a nem kívánt szennyeződésektől. A gyári ventilátorkvartett negyedik tagja a ház hátulján kapott helyet az alaplapi kivezetés, a 8 fektetett és 3 állított PCIe slot, a tápegység kivágása és egy felső szellőzőrács társaságában. A PCIe bővítőkártyahelyek elrendezéséből már sejthető, hogy a ház vertikálisan elhelyezett grafikus kártya kezelésére is képes, a 100 000 forint feletti csomagba viszont már nem fért bele az ehhez szükséges riser, azt magunknak kell beszereznünk.



Az eszköz tetejének kialakítása az elejéhez hasonló, annyi különbséggel, hogy itt az üveg – és a porszűrő – alatt nem lapulnak gyári ventilátorok, de az utólagos beszerelésre megvan a lehetőségünk, a következő oldalon található táblázatban részletezett feltételek mellett. Ide került még a 3,5 milliméteres kombó jacket, négy USB 3.0 Type-A és egy USB 3.1 Type-C csatlakozót felvonultató panel, valamint a bekapcsoló- és reset gomb.



A házat eldöntve láthatjuk, hogy a négy műanyag láb valójában két elem formájában van jelen, melyek között egy, a tápegységet védő kihúzható porszűrő és néhány vájat található – utóbbiak funkciójára a következő oldalon térünk ki.

