Cooler Master ControlPad: precíziós vezérlőpult

Már a közösségi finanszírozású kampány során felkaptuk rá a fejünket – most ki is próbálhattuk, hogy képes-e arra, amit a gyártó állít.

Bevezetés, külső

Nagyjából öt hónapja járt nálunk legutóbb a Genesis Thor 100 személyében olyan kiegészítő billentyűzet, melynek fő felhasználási területe nem a szövegbevitel, hanem a játék volt; a teszt során arra jutottunk, hogy bár meglennénk nélküle, helyszűkében, csak játékra használva sokkal kényelmesebb egy ilyen eszköz, mint egy teljes kiosztású klaviatúra.



[+]

Most a Cooler Master hasonló kinézetű, de némileg összetettebb modellje járt nálunk, mely ControlPad névre hallgat, elkészültét pedig a vállalat megköszönheti az általuk megcélzott leendő felhasználóknak is, ugyanis a sorozatgyártáshoz szükséges tőkét a Kickstarteren kalapozták össze – na nem mintha erre egy ekkora cégnek szüksége lenne, ezzel a módszerrel valószínűleg csak az igényeket próbálták felmérni, amiből a végeredményt tekintve nem volt hiány.

A ControlPad nem csak kinézetében különbözik a Thor 100-astól, a kupakok alatt is más technikát találunk, ugyanis a – vásárló döntésétől függően – Cherry MX Red vagy Gatheron Red kapcsolókat az úgynevezett Aimpad technológiával kombinálták. Utóbbi a hagyományos billentyűzetek működésével ellentétben nem csak azt képes megkülönböztetni, hogy lenyomtuk-e az adott kapcsolót vagy nem, hanem a lenyomás mértékét is érzékeli, ezzel a gyártó ígérete szerint új dimenziókat nyitva a billentyűzet használatában például játék közben.

Külső

A kartondoboz tetejét felhajtva és az egyébként igen kevés információt tartalmazó kezelési útmutatót kivéve maga a billentyűzet fogad minket, a tartozékok – egy 1,8 m hosszú, szövetborítású USB Type-C kábel és egy gombkiszedő szerszám – az eszköz alatt található. A csomag részét képezi még egy négyzet alakú, igen vastag párnával ellátott csuklótámasz, mely mágnesek segítségével „cuppan” rá a billentyűzet elejére, csúszásmentességéről pedig az alján elhelyezett gumitalpak gondoskodnak.



[+]

Maga a fő egység 130 x 105 milliméteres alapterülettel rendelkezik, tömege pedig kábel és csuklótámasz nélkül 227 gramm. A burkolat szinte teljes egészében műanyagból készült, ez alól kivétel a gombok alatti fedlap, mely szálcsiszolt alumínium. Hozzánk egy „gunmetal” színű, még a Kickstarter kampány során vásárolt variáns érkezett, a Kickstarter oldal leírása szerint azonban a későbbiekben elérhető lesz ezüst és fehér alapszínben is.



[+]

Az alumíniumborítás felett összesen 24 számozott gomb sorakozik 5 x 5-ös elrendezésben, melyek a mechanikus billentyűzetek mai trendjének megfelelően floating kialakításúak, vagyis oldalról a kupakok levétele nélkül is látszódnak a switchek. Utóbbiak a mi esetünkben Gatheron Red típusúak, amik ráadásul RGB LED-del is el lettek látva, így a számok mellett a világítás színének beállításával is segíthetjük a gombok beazonosítását.



(forrás: Kickstarter) [+]

A gombkupakok egy elemből állnak (vagyis nem doubleshot típusúak), fekete színüket pedig mártásos technológiájú festésnek köszönhetik, míg a karakterek gravírozás útján kerültek rájuk. Az összes kapcsoló egyforma méretű, egyedül a 24-es számú darab rendelkezik kétszer akkora szélességgel, mint a többi, de a kereszthornyos rögzítésnek és a szabvány méretnek hála pofonegyszerű az igényeinknek jobban megfelelő kupakkészletet beszerzése. Érdekességként megemlítenénk, hogy az előrendelők többféle felhasználási területre készített kupakcsomagot rendelhettek (FPS játék, Adobe Photoshop, Illustrator és Premiere Pro szoftverek), mi azonban ilyet nem kaptunk a tesztpéldány mellé.



[+]

Két említésre méltó dolog maradt még az eszközön, melyekről nem esett szó (az USB Type-C bemeneten felül, ami a billentyűzet alján található). Az egyik az a négyes LED-sor, mely a 04-es és 05-ös gombok felett helyezkedik el és a felhasználói profilokat jelölik, ezekből legfeljebb 24 darab tárolható a beépített memóriában. A profilokhoz tartozó színkombinációt mi állíthatjuk be a szoftverben, csak győzzük megjegyezni, hogy mind a 24 profilt kihasználva melyikhez milyen színkód tartozik. A másik érdekesség az eszköz felső élén található két darab recézett görgő, melyek egymástól függetlenül mozognak és minden funkció rájuk programozható, ami a többi gombra is, beleértve a háttérvilágítás fényerejének vagy a hangerő szabályozását, a különböző makrókat, sőt akár a kurzor mozgatását is.

