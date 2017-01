UPC Connect Box: jó-e a szolgáltató csodaroutere?

A Connect Box sztori

Nincsenek könnyű helyzetben a szolgáltatók, amikor hálózati eszközt kell biztosítani egy új előfizető számára. Régen elegendő volt, ha csak egy modemet biztosítottak a végponton, de azóta nagyot változott a világ. Jó példa erre, hogy míg korábban a szolgáltatók tiltották az otthoni internetelőfizetések megosztását, manapság már ők forszírozzák azokat a kombinált eszközöket, amelyek képesek több klienst kiszolgálni. Érthető az igyekezet, mivel ma már nem egyetlen gép, azaz "A családi PC" körül csoportosul az egész család. Ma a több számítógép, legyen az asztali vagy notebook, egyáltalán nem ritka jelenség, a Wi-Fi pedig egyáltalán nem luxus, mindenbe belepakolják, ami csak létezik. Ebből fakadóan egy otthoni kapcsolaton lóghat több PC, a család összes okostelefonja és táblagépe, a konzolok és akár a tévé(k) is, de kis túlzással lassan már hűtőszekrény és termosztát sem kapható Wi-Fi nélkül. Ma tehát a jelszó a szolgáltató részéről, hogy "egy szimpla modem nem elég".

Noha modemből is lehet ócskát adni, a kombinált szolgáltatói eszközökre gyakrabban van panasz a felhasználók részéről, ami oda vezet általában, hogy a kapott "modemroutert" csak modem funkciókra korlátozza az előfizető, mögé pedig ráaggat egy másik routert, ami jó eséllyel megoldja a problémákat. Ez persze plusz kiadás (routertől függően nem is kevés), utánajárás, sokan pedig nem értenek, mi több nem is akarnak érteni az egész hóbelevanchoz, nekik csak az a lényeg, hogy működjön az internet, ha már egyszer "beszálltak" (ahogy Vágási Feri mondaná). Ráadásul ez a szolgáltató számára is kényelmesebb, hiszen elméletben csökkenti a hibalehetőségek számát, távolról is be tudnak avatkozni, illetve könnyebben adnak eligazítást telefonban, ha műszaki segítségre szorul az előfizető. Hangsúlyozzuk, ez utóbbi az elmélet.

A gyakorlat viszont korántsem fekete és fehér, mivel előfordul, hogy a szolgáltatók úgy váltogatják a modem és kombinált Wi-Fis modemrouterek beszállítóit, mint más az alsóneműjét. Ennek oka többrétű lehet, például a korábbi modell nem képes kiszolgálni a nagyobb internetsebességet, jobb Wi-Fi szabványra váltanak, vagy egyszerűen csak lejárt a beszállítóval a megállapodás és nem sikerült újból szerződni, netán jobb ajánlatot kaptak. Nyilván ez utóbbi vastagon közrejátszik az egész folyamatban, hiszen a szolgáltató nem kér pénzt vagy csak minimálisat az eszközért cserébe, így nem mindegy, hogy mennyi a bekerülési költség, ez pedig könnyen visszaüt – akárcsak az, ha a beszállító nem javítja a hibákat.



UPC Connect Box [+]

A UPC-nél úgy gondolták, hogy ideje saját kézbe venni az előfizetőkhöz kihelyezett hálózati eszközök ügyét, és egy olyan megoldást eszeltek ki, amivel hosszabb távú megoldást találhatnak a problémára, nem utolsósorban házon belül oldhatják meg az időközben felmerülő igényeket, gondokat. Ez lenne a Connect Box névre hallgató eszköz, mely kábelmodem és vezetékes oldalon gigabites, vezetéknélküli oldalról pedig ac szabványú Wi-Fi router egyben. A fehér doboz 2015 ősze óta van a piacon, de a vállalat csak 2016-ban tette széles körben (értsd 500 Mbps-nál kisebb sávszélességű előfizetésekhez) elérhetővé, illetve mostanra került olyan állapotba, hogy érdemes legyen vele komolyabban foglalkozni. A szuperfegyver, vagy ahogyan a szolgáltató emlegeti, "saját fejlesztésű routerük" teljesen más konstrukcióban készül, mint többi eszközük, amit kiadnak az ügyfeleknek.

A UPC ugyanis csak a hardvert veszi, amelyet állítólag gondos versenyeztetés után választott ki magának, a szoftvert már házon belül fejlesztik. A – véleményünk szerint – formás doboz a tajvani Compal terméke a UPC igényeire igazítva, és valóban nem tűnik rossznak, bár a SoC nem ismert, azt lehet tudni, hogy 512 MB DDR3 memóriával és 128 MB SLC NAND tárhellyel gazdálkodik. A DOCSIS (kábelmodem) részért az Intel CE2652 chip, míg a Wi-Fiért a Celeno CL242 (2y2) és CL2330 (3x3) felel beépített antennákkal. A LAN portok mindegyike Gigabit Ethernet szabványú, tehát a csúcs átviteli tempó 1000 Mbps, míg Wi-Fiből az AC1750 szabványt hozzák. A CL242 2,4 GHz-en legfeljebb 300 Mbps átvitelt tud IEEE 802.11n szabványon 40 MHz-es csatornát használva, míg a CL2330 5 GHz-en maximum 1,3 Gbps tempót kínál IEEE 802.11ac szabványon, 80 MHz-es sávot használva. Egyik Wi-Fi rádió sem a létező leggyorsabb, de ebből a szempontból mégis időtállónak mondható eszközt ad a UPC: IEEE 802.11n szabványon a 2,4 GHz-es sávon a 300 Mbps-ra képes vezérlők a legelterjedtebbek, így itt szinte felesleges lett volna erősebbet használni, míg az 5 GHz-et használó ac szabványból ugyan létezik combosabb, de kliensoldalon jelenleg az 1,3 Gbps átvitelre alkalmas vezérlők képviselik jelenleg az elérhető csúcsot, ám ezeket is csak az utólag, külön megvásárolható adapterek tudják, így időbe telik, mire az eszközökbe integrált vezérlők is ki tudják használni a Connect Box ac szabványú vezérlőjében rejlő lehetőséget. Lássuk, ezekből mit lehet kihasználni élesben!

