Philips monitor pazar képminőséggel és érdekes extrákkal

Philips Momentum

A Philips monitor üzletága 2019 nyarán jelentette be, hogy a gyártó különlegesebb, magasabb kategóriás monitorait tartalmazó Momentum széria új termékekkel bővül. Köztük a 31,5 hüvelykes 326M6VJRMB típusjelzésű eszközzel, amely a gyártótól kapott információk alapján egy meglehetősen érdekes és életképes darabnak tűnt.



Philips Momentum 326M6VJRMB [+]

A HDR600 minősítésű, 4K felbontású készülék ugyanis megkapta a cég exkluzív, Ambiglow technológiáját, amely elméletileg képes arra, hogy dinamikusan változó fényglóriát varázsoljon a képernyő köré. A modell most végre hozzánk is eljutott egy lelkes olvasónknak köszönhetően, így kipróbálhattuk, hogy a valóságban hogyan teljesít, azaz milyen a képminőség, hogy muzsikál az integrált hangrendszer, és tényleg hozzáadott értéket jelent-e az Ambiglow.

Külső

A kijelző hagyományos, sík kialakítású, nem a keret nélküli vonalba tartozik, azaz a keret nincs egy síkban a kijelzővel. A káva másfél centiméter széles, és bár ez elmarad attól, mint amit a legjobb riválisok produkálnak e téren, de azért kellemetlenül vastagnak nem neveznénk. Az alkalmazott fényes lakkfekete fényezés egy időben nagy divat volt, ám ma már nemigen találkozni ezzel a megoldással; bár jól néz ki, de az ujjlenyomatok, szennyeződések csúnyán meglátszanak rajta.



[+]

A V alakú talp vékony, de tapasztalataink szerint kellően masszív, a kijelzőt stabilan megtartja, így az nem csúszkál, nem billeg. A képernyő magasságán 11 centimétert lehet változtatni, előre 5, hátra 20 fokban dönthető, viszont forgatni nem lehet, és pivot módban sem használható. A falra is felfüggeszthető modellen a ki- és bemenetek a hátlapon kaptak helyet. A három HDMI 2.0 mellett található rajta egy DisplayPort 1.4, két jack csatlakozó, illetve négy USB 3.0 (kettő gyorstöltés funkciót is kínál) port, valamint egy USB 3.0 bemenet (uplink) is. A vezetékek trükkös elvezetéséről nem gondoskodtak, de ez azért nem annyira világrengető probléma.

[+]

Főbb paraméterek Monitor típusa Philips Momentum 326M6VJRMB Technológia MVA, AMD FreeSync (40-60 Hz) Háttérvilágítás típusa LED, nem PWM-es Kijelző mérete 31,5 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík Felbontás 3840x2160 (139,8 ppi) Válaszidő 4 ms (g2g) Input lag 18,6 ms Kontrasztarány kb. 3000:1 Fényerő SDR: 415 cd/m²

HDR: 600 cd/m² HDR támogatás Igen, HDR 10 szabvány Betekintési szögek 178°/178° (névleges adat) Megjelenített színek száma 1,07 milliárd Színtérlefedettség 141,7% sRGB Extrák Ambiglow, hangszóró, kékfényszűrés Csatlakozók 3 db HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es analóg audió ki- és bemenet, 4 db USB 3.0, 1 db USB 3.0 (uplink) Teljesítményfelvétel 47 watt, készenléti módban: 0,2 watt, külső tápegység Gyártó honlapja www.philips.hu Termék honlapja Philips Momentum 326M6VJRMB Fogyasztói ár kb. 190 000 forint Garancia 3 év

