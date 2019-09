Asus monitor remek színpontossággal, gamer funkciókkal

ASUS ROG Strix XG32VQR

Az ASUS gamereknek szánt termékcsaládja, a Republic Of Gamers (ROG), a közelmúltban több új taggal bővült, amelyek között megtalálhatóak monitorok is, például a ROG Strix XG32VQR típusjelzésű modell, amely most végre szerkesztőségünkbe is eljutott.



ASUS ROG Strix XG32VQR [+]

A cég által elérhetővé tett előzetes információk alapján kifejezetten ígéretesnek tűnt a monitor. Hogy a valóságban hogyan teljesített, és mennyire felhasználóbarát a mindennapokban, cikkünk végére kiderül!

"Gamer" dizájn

Az ASUS tervezői már a dizájnnal is szerették volna hangsúlyozni, hogy melyik célcsoportot is célozzák meg e megjelenítővel. Az aszimmetrikus csavart talppal és mintás hátlappal már találkozhattunk a gyártó más gamer termékeinél, így e formai elemek sokaknak ismerősek lehetnek, ahogy a nyak alsó részére épített RGB LED fényvető, amely az asztalra világít, illetve a hátlapon kör alakban elhelyezett RGB LED-sor is. A szokásoknak megfelelően kiválaszthatjuk, hogy egy színben világítson, de akár azt is, hogy különféle effektek kíséretében váltogassa a tónusokat.



[+]

A készülék támogatja az ASUS Aura Sync technológiát, azaz képes együttműködni a gyártó más kompatibilis termékeivel, és az azokba épített LED-ek így egyszerre vezérelhetőek. Tehát akinek fontos, hogy az egere, billentyűzete és a monitora is pont ugyanúgy világítson állandóan, az ezt a funkciót imádni fogja.



[+]

Az ASUS ROG Strix XG32VQR a hajlított kijelzőjű modellek közé tartozik, a görbület mértéke 1800R, azaz olyan, mintha egy 1800 milliméter sugarú körből lenne kimetszve az ív. A képernyő magasságán 10 centiméter módosítható, a dönthetőség -5 és 20 fok, jobbra és balra pedig 50-50 fokban lehet elforgatni. A keskeny, alig egycentiméteres kávával bíró termék egyszerűen falra akasztható VESA-kompatibilis konzol segítségével, viszont pivot módban nem használható. A csatlakozók egy egyszerűen levehető takarólap mögött kaptak helyet, egészen pontosan két-két HDMI 2.0 és USB 3.0, illetve egy-egy DisplayPort 1.2, 3,5 mm analóg audiokimenet és egy USB 3.0 (uplink) bemenet található rajta.



[+]

Főbb paraméterek Monitor típusa ASUS ROG Strix XG32VQR Technológia VA (48 Hz - 144 Hz), AMD FreeSync Háttérvilágítás típusa WLED, nem PWM-es Kijelző mérete 31,5 hüvelyk, 16:9 képarány, ívelt Felbontás 2560x1440 (93,24 ppi) Válaszidő 4 ms (g2g) Input lag 14,2 ms Kontrasztarány kb. 3100:1 Fényerő 450 cd/m² (HDR módban elérhető maximum: 550 cd/m²) Betekintési szögek 178°/178° (névleges adat) Megjelenített színek száma 16 millió Színtérlefedettség 126,8% sRGB Extrák HDR támogatás, LED-ek, hangszórók Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, 1 db DisplayPort 1.2, 3,5 mm-es fülhallgató-kimenet, 2 db USB 3.0 kimenet, 1 db USB 3.0 bemenet Teljesítményfelvétel 48 watt, készenléti módban: 0,3 watt, külső tápegység Gyártó honlapja www.asus.hu Termék honlapja Asus ROG Strix XG32VQR Fogyasztói ár kb. 200 000 forint Garancia 2 év

