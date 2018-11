Panasonic hangprojektor a tévék gyenge hangzása ellen

Panasonic SC-HTB200

A Panasonic évekkel ezelőtt újjáélesztette a Technics márkát a prémium kategóriás audioeszközök számára, de azért továbbra is forgalmaz saját név alatt is ilyen termékeket. Az idei évben a fejhallgatók, hordozható hangsugárzók, okoshangszórók mellett több új hangprojektorral bővítették kínálatukat, amelyek között pár érdekes darab is helyet kapott, így például az SC-HTB200 típusjelzésű masina.



Panasonic SC-HTB200 [+]

A meglepően kompakt masinát tavasszal működés közben is kipróbálhattuk egy rövid ideig a vállalat európai termékbemutató eseményén Spanyolországban, és akkor tetszett, amit hallottunk. Kíváncsiak voltunk, hogy egy hétköznapi lakásban, életszerű körülmények között hogyan teljesít filmeknél, játékoknál és zenehallgatásnál, illetve kínál-e extra funkciókat.

Dizájn: konzervatív elegancia

A tervezés során minden bizonnyal az lebegett a mérnökök szeme előtt, hogy egy olyan hangsugárzóval álljanak elő, amely beférhet a tévé alá vagy esetleg a talpak közé (amennyiben a kialakítás olyan). Ennek megfelelően a magassága 5,1 centiméter, a szélessége pedig csupán 45 centiméter, azaz jóval keskenyebb, mint a legtöbb hangprojektor. Mélysége ugyanakkor szokatlanul nagy, 13,5 centiméter, de még ez sem vészes, nyugodtan be lehet tenni a tévé elé is, jut neki elég hely. A súlya 1,6 kilogramm, ami azt jelenti, hogy ha arra kerül a sor, akkor viszonylag kényelmesen mozgatható, bár azt fontos megemlíteni, hogy itt nem egy mobil hangrendszerről van szó, értelemszerűen akkumulátor sincs benne.



[+]

A vezérlőgombok a jobb oldalán kaptak helyet, a tetejére a kontroll-lámpákat pakolták, a hátuljára pedig a ki- és bemeneteket, egészen pontosan egy ARC támogatású HDMI 1.4-et, egy digitális optikai hangcsatlakozót és egy USB portot, viszont 3,5 mm-es analóg audió csatlakozó nincs, ami azért elég fura. Maga a termék egyébként egész jól néz ki, nem hivalkodó, nem idétlen, inkább valamiféle letisztult, konzervatív eleganciát sugároz magából, ami teljesen jól passzol a Panasonic brand imázsához.



[+]

