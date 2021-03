A Panasonic HX830 4K LCD tévé tesztje

Panasonic HX830

A Panasonic tévék esetében általában az OLED-ről szólnak a hírek, ezekkel van tele a sajtó. Ez persze érthető, hiszen a cég az igazán nagy durranásait ezekre a készülékekre tartogatja – de ez még nem jelenti azt, hogy teljesen elengedték volna a hagyományosabb LED LCD technológiát. Ebben a szegmensben is meglehetősen széles választékkal rendelkezik a cég, mi pedig rá is tehettük a kezünket egy ilyen termékre egy rövid időre.



Panasonic HX830 [+]

Ez a HX830 széria 58 hüvelykes változata, amely az előzetes információk alapján egész életképesnek tűnt. Megnéztük, hogy milyen a képminőség, mik a legjobb beállítások, hogyan szól az integrált hangrendszer és milyen kezelés.

Dizájn

Nagy meglepetéseket, váratlan húzásokat nem tartogat ez a készülék a külsejében. Abszolút biztonsági játékra mentek rá a tervezők, ami persze nem baj egyáltalán. A káva jó vékony, és kikapcsolt állapotban láthatatlan, de ez ma már nem újdonság, mint ahogy ezt a fajta talpkialakítást is láttuk már korábban sokszor, más gyártók termékeinél is. Az összhatás nem különösebben figyelemfelkeltő, de nem is bazári, szerintünk rendben van ez így.



[+]

A képernyő sajnos nem forgatható, nem is dönthető, de a falra egyszerűen felakasztható egy szabványos VESA konzol (400 x 200 mm) segítségével. Minden más Panasonic tévéhez hasonlóan a ki- és bemenetek ezúttal is a hátlapon kaptak helyet. Található itt három HDMI 2.0, valamint egy-egy USB 3.0, USB 2.0 komponens, kompozit, LAN, optikai digitális és analóg audió csatlakozó, illetve természetesen a fizetős műsorok dekódolásához szükséges CI+ kártyaolvasó modul sem hiányzik.



[+]

Főbb paraméterek Panasonic TX-58HX830E Panel 10 bites (8 bit + FRC) VA LCD (50 Hz) Háttérvilágítás Edge-LED Képernyőméret 58 hüvelyk (147 cm) Maximális felbontás Ultra High Definition (3840x2160) Támogatott HDR szabványok HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision Maximális kontrasztarány kb. 3500:1 Maximális fényerő kb. 350 cd/m² Betekintési szög 179/179 fok (névleges érték) 24p lejátszás támogatott Képbeállítások Dinamikus, Játék, Igazi Moz, Mozi, Normál, Sport Hangbeállítások Standard, Zene, Beszéd, Stadion, Felhasználói Hangszórók 20 watt Beépített digitális tunerek DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C Interfész 3 db HDMI 2.0, USB 2.0, USB 3.0, komponens, kompozit, digitális audio, CI+ slot, 3,5 mm jack, Ethernet Extrák digitális zajcsökkentés, integrált böngésző, letölthető alkalmazások, kislexikon, EPG, hangalapú keresés, médialejátszó, My Home Screen 5.0 okostévérendszer, beépített Wi-Fi, UHD felbontás, felbontás felskálázása, eSúgó, HDR támogatás, Bluetooth, Miracast Teljesítményfelvétel maximum: 85 watt

készenléti üzemmódban: 0,2 watt Méret talppal: 129,7 x 81 x 33,8 cm

talp nélkül: 129,7 x 75,9 x 6,5 cm Tömeg talppal: 21,5 kg

talp nélkül: 20,5 kg Gyártó honlapja www.panasonic.hu Termék honlapja Panasonic TX-58HX830E Fogyasztói ár kb. 280 000 forint

