Olcsó Xiaomi tévé a tesztpadon

Xiaomi Mi TV 4S

Amíg a 2010-es évek első felében azzal kellett szembesülnünk, hogy sorra tűnnek el a gyártók és márkák a tévés piacról, addig az elmúlt fél évtizedben fordult a szél és egymás után bukkant fel több új cég is, amelyik úgy döntött, hogy ezen a területen is szerencsét próbál. Közéjük tartozik a Xiaomi, amely eddigi, rövid pályafutása alatt már komoly pozíciókat épített ki többek között a telefonos és okosotthon szektorban. A vállalat egy ideje létrehozta Magyarországon gyártói képviseletét, ezt követően pedig minden korábbinál több termék vált elérhetővé hazánkban, többek között a televíziók is. Egyébként ilyen-olyan úton-módon korábban is eljutott már néhány készülék az országba, de azt ígérik, hogy mostmár sokkal több helyen lehet majd Xiaomi tévéket venni, és a kínálat is nőni fog.



Xiaomi Mi TV 4S [+]

Amikor azt hallottuk, hogy a kínai cég a tévés tortából is megpróbál kiharapni egy szeletkét, arra gondoltunk, hogy jó eséllyel a mobiloknál már bevált utat követik majd, azaz első körben olcsó modellekkel alapozzák meg a márkaismertséget, amivel teremtenek egy viszonylag stabil alapot, ezt követően pedig jöhet majd a felsőkategória becserkészése a drágább, innovatívabb készülékekkel. Úgy tűnik, hogy így is történt, amit tökéletesen alátámaszt, hogy első körben egy ilyen, egyszerűbb, olcsóbb terméket tudtunk kipróbálni mi is. Ez a Xiaomi Mi TV 4S, amelynek 43 hüvelykes verziója futott nálunk egy tesztkört.

Unalmas külső

Amikor elkezdtük a tévét kibontani a dobozából, rögtön tudtuk, hogy itt bizony nem a dizájn forradalmának leszünk szemtanúi. Az unalomig ismert megoldás mellett tették le a voksukat a tervezők, azaz a szimpla, vékony kávákkal övezett kijelző apró, könnyű kis tappancsokon nyugszik, amelyeket a széleken helyeztek el. A készülék könnyen összeszerelhető, ám a módszer nagy hátránya, hogy egy kisebb, keskenyebb asztalkára, éjjeliszekrényre már nem lehet felállítani, hiszen onnan lelóg. A kijelző nem dönthető, nem forgatható, viszont a falra felakasztható szabványos VESA konzol révén.



[+]

Léteznek olyan drága tévék, melyeknél a ki- és bemeneteket egy külső dobozon helyezik el, a Xiaomi Mi TV 4S azonban nem tartozik közéjük. A hátlapon helyet kapott három HDMI 2.0 mellett két USB 2.0, illetve egy-egy Ethernet, komponens, kompozit, optikai digitális és analóg audiocsatlakozó is, emellett szorítottak helyet a fizetős műsorok dekódolásában kulcsszerepet játszó kártyák fogadására képes CI+ slotnak is.

[+]

Főbb paraméterek Xiaomi Mi TV 4S Panel VA LCD (60 Hz), 10 bites (8 bit + FRC) Háttérvilágítás Direct-LED Képernyőméret 43 hüvelyk (109 cm) Felbontás 4K (3840x2160) HDR támogatás Igen (HDR10) Maximális kontrasztarány kb. 5500:1 Maximális fénysűrűség Kb. 280 cd/m² Input lag 16,8 ms 24p lejátszás Támogatott Képbeállítások Game, Monitor, Movie, Sport, Standard, Vivid Hangbeállítások Normál, Hangosított Hangrendszer 2.0 csatornás, 16 watt Beépített digitális tunerek DVB-T/-C/-S2 Interfész 3 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, digitális optikai audió, analóg audió (3,5 mm), Ethernet, komponens, kompozit,CI+ slot Extrák Android TV okostévérendszer, médialejátszó, netes alkalmazások futtatása, HDR támogatás, WiFi Teljesítményfelvétel Maximum: 72 watt, készenléti üzemmódban: 0,2 watt Méret Talppal: 95,9 x 60,8 x 20,8 cm

Talp nélkül: 95,9 x 55,6 x 5,7 cm Tömeg Talppal: 7,32 kg

Talp nélkül: 7,2 kg Gyártó honlapja www.xiaomi.hu Termék honlapja Xiaomi Mi TV 4S Fogyasztói ár kb. 125 000 forint

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!