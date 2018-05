Define R6: a Fractal Design eddigi legjobb háza

Bevezetés és külső

Skandináv dizájn, viszonylag csendes működés és igényes kivitel – ezt a három dolgot igyekeznek ötvözni általában Fractal Design házai, a Define széria legújabb, R6-os tagja pedig még a modularitás területén is nagyon jól teljesít. Bár a cég honlapja szerint a sorozat azoknak készül, akik inkább a némaságra koncentrálnának, éppen ennek a modularitásnak köszönhetően azoknak is jó választás lehet, akiknek elsődleges cél a jó szellőzés.

Külső

Le sem tagadhatná származását a Define R6: a házról szinte ordít, hogy a Fractal műhelyéből került ki, és ezt nem csak a cég által előszeretettel használt krómozott lábak vagy az edzett üveg oldalfalon át felismerhető márkajelzés mondatja velünk, hanem az egész formaterv, amely magán hordozza a Define széria többi tagjának, és általában a gyártó termékeinek jellegzetességeit. Az általunk tesztelt modell a „gunmetal gray” változat, tehát igen sötét szürkében pompázik, és ehhez illeszkedő színű ventilátorokat és alkatrészeket találunk a belsejében is. Az egyéb opciók között ott van a klasszikus fekete/fehér illetve ennek inverze, a fehér/fekete összeállítás, de létezik egy Blackout névre keresztelt külső is, amely matt fekete színezésű.



[+]

A felsorolt színösszeállítások mindegyike elérhető edzett üveg, illetve normál fémből készül oldalpanellel is – a most bemutatásra kerülő modell az előbbiek közé tartozik.



[+]

Kezdve az ismerkedést az előlappal, ez nyitható, mögötte pedig gyári állapotában két 140 mm-es ventilátort találunk, melyeket porszűrő és egy zsalugáteres légterelő véd – utóbbi, illetve a nyitható előlapra került zajszűrő panel hivatott csökkenteni a gép hangját. Az ajtó alapesetben jobbra nyílik, de nyitási iránya szükség esetén megfordítható, mögötte pedig feltűnik az 5,25”-es optikai meghajtók fogadását biztosító fiók nyílása is.



[+]

Az előlap tetején egy különálló egységre kerültek a kezelőszervek (ki- és bekapcsológomb, illetve reset) és a csatlakozók (2-2 darab USB 2.0 és 3.0 port, illetve hangcsatlakozók). Ezek kivitele igényes, de hiányoljuk a Type-C portot, amit ugyan orvosolhatunk a Fractal által kínált Connect D1 kiegészítővel, de ezt külön meg kell rendelni, így sajnáljuk, hogy nem az alapfelszerelés része.



[+]

Áttérve a fedlapra, itt a gyártó ModuVent megoldásának harmadik generációjával találkozhatunk, amivel választhatunk, hogy egy felül teljesen zárt, csendes, de kevésbé szellőző házat szeretnénk, vagy inkább ide is ventilátorokat, esetleg radiátort építve, inkább a szellőzésre koncentrálunk. Az átalakításhoz a hátul található méretes gombot kell megnyomni, ennek hatására a tető egy nagy darabja felpattan – ezt a darabot tudjuk aztán csavarhúzóval két részre bontani. Ezek közül az egyik egy porszűrővel védett, de szabad légáramlást biztosító rács, amelyet önmagában is visszatehetünk az R6 tetejére, így egy felül is szellőző házat kapunk. Ha viszont egyben hagyjuk a tetőt, akkor ezt a rácsot zajszűrő panel takarja majd el, így a szellőzésről le kell mondanunk, ám cserébe a hang is kevésbé szűrődik ki itt a gépből.



[+]

Mint már említettük, a tesztelt modellnél a bal oldalpanel edzett üveg, de a Fractal itt sem a megszokott megoldást alkalmazta: ahelyett, hogy oldalra állnának ki csavarok, az üvegre egy vékony fémkeret került, és ennek segítségével gyakorlatilag bepattinthatjuk a ház oldalán kiképzett nyílásokba – elegáns, egyszerű és kényelmes. Persze ha szeretnénk, két kézzel is oldható csavarral biztonságosabban is rögzíthetjük a drága üveget. A másik oldalon egy szimpla fémlemezt találunk rezgéscsillapító panellel, ezt is kézzel lazítható csavarok tartják a helyén.



[+]

A hátoldalon nem láthatunk említésre méltó érdekességet, a Fractal itt egy 14 cm-es ventilátornak megfelelő helyet alakított ki, amelyre gyárilag be is szereltek egy légkavarót. Végül, de nem utolsósorban alul a ház teljes hosszát elfoglaló, előrefelé kihúzható porszűrőt találunk.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!