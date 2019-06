ASUS ROG Strix Helios: ház a ROG-osoknak

Dizájn

Szinte pontosan egy éve, a 2018-as Computexen mutatta be első ROG szériás számítógépházát az Asus, de akkor még sem árat, sem pontos piacra kerülési időpontot nem tudtak mondani rá. Aztán egy ideig úgy látszott, mintha ők sem lennének biztosak benne, hogy érdemes egy amúgy is zsúfolt, nagy haszonnal nem kecsegtető piacra belépni, de végül nem vártak tovább: a boltokba került a Helios, egy gigantikus, a ROG Strix márkanév jelentette kritériumoknak mindenben – így árban is – megfelelő ház.

Külső

A Helios bemutatását kezdjük azzal, hogy hatalmas – nem ez a legnagyobb ház a piacon persze, de egy E-ATX alaplap köré épített, egyedi, többkörös vízhűtéssel szerelt konfigurációt is könnyen elnyel, a tetőn elhelyezett USB portokhoz pedig nem kell majd nagyon hajlonganunk a széken ülve. A ház közel 60 cm magas és 25 cm széles, tehát nem minden íróasztal alatt lehet elhelyezni, cserébe viszont szerelése elég egyszerűnek ígérkezik.



[+]

Egy csúcskategóriás számítógépház ma természetesen nem lehet meg edzett üveg, alumínium és RGB LED-ek nélkül, így ezt a hármat a Heliosban is megtalálhatjuk, mégpedig bőséggel. Mindkét oldalán és elöl is üveg burkolja, ráadásul az előlapnál arra is figyeltek, hogy az üveg mögött maradjon 2,8 cm hely, mielőtt a szellőzést biztosító ventilátorokat védő, tisztításhoz felfelé kihúzható porszűrőbe ütköznénk, így a légáramlás nincs teljesen lefojtva. Ebbe az előlapi üvegbe egyébként mintát is gravíroztak, ezt pedig az oldalt rejtetten elhelyezett LED-csík világítja meg. Mondanunk sem kell, hogy teljeskörű RGB funkcionalitást kapunk, AURA Sync támogatással – de az sem gond, ha nincs ilyen kéznél, mert a felső panel elején elhelyezett „irányítópulton” található gombbal mi is kiválogathatunk alapvető színeket és effekteket.



[+]

Ez az irányítópanel nemcsak a világítás, hanem a ventilátorok fordulatszámának állítását is lehetővé teszi, bár utóbbi igazából elég pórias, egy teljes sebességű és egy lassított, csendes üzemmódot biztosít csak. A csatlakozók kínálata viszont kellemes, kapunk négy Type-A és egy Type-C portot (mind USB 3.1-es), illetve hangcsatlakozókat is.



[+]

Maradva a fedlapnál, ide is került érdekesség: a tető két szélén végigfutó, masszív alumíniumsínbe vágott nyílásokon vastag, tépőzáras hevedert fűztek át, amivel a ház egész kényelmesen emelhető és mozgatható (persze hordozhatónak egy üresen is 18 kg-ot nyomó egységet azért nem neveznénk), ha éppen szükséges. A hevederek alatt egy igényes, felfelé kipattintható porszűrő takarja a ventilátoroknak kialakított, a szerelés megkönnyítéséhez ki is vehető lemezt.



[+]

Tovább haladva megkezdett utunkon, jön a hátsó oldal: itt egyből két gombra hívnánk fel a figyelmet, melyek benyomásával az oldallapokat vehetjük le. Nem egyedi megoldás, de igen hasznos, és egy pillanatra elfelejteti azt, hogy a csavarok dolgában az Asus egyébként nem volt túl igényes, kiesésgátlós, kézzel oldható megoldást szinte alig találunk a Helioson.

A gépház hátoldalának további részei átlagosak, nyolc normál és két függőleges bővítőkártyahelyet találunk rajta, az utóbbiakat egy külön kivehető, süllyesztett keretben elhelyezve. A tápegység a szokásoknak megfelelően alulra került, és kivehető keretet kapott, ami megkönnyíti szerelését. A ház alján nincs semmi említésre méltó, leszámítva egy teljes hosszúságú szűrőt, melyet szerencsére előrefelé kihúzva tisztíthatunk.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!