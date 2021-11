Chieftec Scorpion III White Edition és Nova ventilátorok tesztje

Chieftec Scorpion III White Edition

A Chieftec három éve alkotta meg a Scorpion fantázianevű számítógépházát, aminek aztán Scorpion II néven második, majd tavaly márciusban harmadik kiadása is megjelent, melyet szintén teszteltünk. Azóta több mint másfél év telt el, és bár a negyedik generáció bemutatója még várat magára, a Chieftec addig is készült valamivel a sorozat kedvelőinek, méghozzá a Scorpion III fehér színű kiadásával, amit egyszerűen csak a „White Edition” utótaggal különböztettek meg az eredeti verziótól.

Egy új színváltozat miatt általában nem szoktuk ismét letesztelni az adott eszközt, a Chieftec viszont csavart egyet a dolgon, ugyanis nem önmagában, hanem hat darab Chieftronic (a Chieftec gamereket célzó almárkája) Nova ARGB ventilátorral együtt küldte el az új házat, így megragadtuk a lehetőséget, hogy többféle módon is megvizsgáljuk a gépház szellőzőképességét.

Maga a ház természetesen kívül és belül is ugyanazt nyújtja, mint az eredeti, fekete színű Scorpion III, így a lehetőségek és a szerelhetőség részletes bemutatását nem ismételjük meg, de a fontosabb specifikációkat az oldal alján található táblázatban is összeszedtük. A White Edition tényleg csak abban különbözik sötétebb testvérétől, hogy a külső és belső, acélból készült elemeket fekete helyett fehérre fújták, ráadásul nem csak a szín, de a felület textúrája is változott, ugyanis a korábbi matt bevonat helyett fényes, adott világítási körülmények között tükröződő festéssel találhatjuk szembe magunkat.

Szerencse, hogy ezt a fényes burkolatot csak ennél a változatnál alkalmazza a gyártó, ugyanis a fehér színű felületen egyáltalán nem látszódnak meg az ujjlenyomatok, legalábbis a fém részeken (kivéve persze, ha direkt keressük őket), a sötétített üvegből készült elő- és oldallapnál viszont már figyelnünk kell, hogy mennyire tapicskoljuk össze, mert ezeken bizony látványosan megmaradnak a szennyeződések.

Főbb paraméterek Termék megnevezése Chieftec Scorpion III White Edition (GL-03W-OP) Elérhető színváltozatok fehér Méret (mé x sz x ma) 436 x 202,5 x 490 mm Tömeg 7,2 kg Anyaga 0,6 mm acél, edzett üveg Beszerelhető alaplapok ATX, microATX, Mini-ITX 5,25"-os helyek száma 0 db 3,5"-os helyek száma 2 db 2,5"-os helyek száma 2 db Bővítőkártyák száma 7 db Beszerelhető ventilátorok - előre: 3 db 120 mm-es

- fentre: 2 db 120 mm-es

- hátra: 1 db 120 mm-es Gyárilag beszerelt ventilátorok - elöl: 3 db 120 mm-es, ARGB-s

- hátul: 1 db 120 mm-es, ARGB-s Beszerelhető radiátorok hossza - előre: max. 240 mm

- fentre: max. 240 mm Előlapi csatlakozók - 2 db USB 3.1 Gen1

- 1 db USB 2.0

- 3,5 mm jack ki- és bemenet Beszerelhető processzorhűtő max. 166 mm magas Beszerelhető grafikus kártya max. 349 mm hosszú Beszerelhető táp ATX, max. 200 mm Extrák edzett üveg elő- és oldallap, ventilátorvezérlő, ARGB ventilátorok, vezeték nélküli távvezérlő, kivehető porszűrők Gyártó honlapja www.chieftec.eu Termék honlapja Scorpion III White Edition Fogyasztói ára 52 000 forint Garancia 2 év

