Chieftec Scorpion III: olcsóbban jobbat!

Külső

Tavaly nyáron volt szerencsénk megnézni a Chieftec játékosoknak szánt, Scorpion házszériájának második generációját, melynek aztán idén év elején befutott egy frissített változata is, ami a Scorpion III megnevezést kapta. Túl sok érdemi fejlesztést nem végeztek a mérnökök, az új modell inkább tekinthető ráncfelvarrásnak, mint ténylegesen új terméknek, ettől függetlenül lelkesen veselkedtünk neki a tesztelésnek – már csak azért is, mert így a Scorpion szériát is megvizsgálhatjuk abból a szempontból, hogy mennyire hatékony a szellőzése, ahogy tettük azt a Chieftronic M1 Gaming Cube háztesztünk során is.

Első pillantásra a harmadik generáció egy az egyben megegyezik elődjével, de még sokadik pillantásra sem sikerült rájönnünk, hogy a 1,5 centiméteres magasságcsökkenést hogy sikerült elérniük. A szélesség és a mélység egyébként most is 202,5, illetve 436 milliméter, ahogy a felhasznált anyagok típusa (acél, műanyag és edzett üveg) is maradt a régi, az oldalsó üveglap eltávolításának módja azonban megváltozott, a termékoldal szerint „innovatív” lett.



[+]

A korábbi, négycsavaros megoldás helyett sínes mechanikával találhatjuk szembe magunkat, vagyis az üveglapot a helyére illesztve előre kell tolnunk az előlap irányába, majd hátul két, kézzel oldható csavarral rögzíteni. A másik oldalon ugyanezzel a megoldással találkozhatunk, csak persze acéllemezt találva az üveg helyett, továbbá a mérnökök mindkét oldalra álmodtak két-két függőleges szellőzőrácsot is.

[+]

Utóbbiakra szükség is lesz, ugyanis az előlap kétoldalt műanyaggal szegélyezett üvegből készült, melyet egy határozott rántással tudunk levenni a helyéről, ezzel hozzáférve a mögé szerelt ventilátorokhoz. Mindkét üveglapról tudni érdemes, hogy nem teljesen átlátszóak, jelentős mértékű sötétítést kaptak gyártás közben, ami véleményünk szerint jól néz ki, de a belső komponensekre való rálátást rontja – hacsak nincs csurig pakolva a beltér RGB LED-ekkel.

[+]

Hátul szokásos toronyházas elrendezést kapunk, alsó tápelhelyezéssel, hét bővítőkártyahellyel, illetve ventilátorkivezetéssel és extra hűtőráccsal a grafikus kártya számára.



[+]

A ház tetején találjuk a bekapcsoló és a reset gombot, valamint az alaplapról kivezethető csatlakozókat magába foglaló I/O panelt (utóbbiak közé tartozik két jack, két USB 3.0 és egy USB 2.0 port), illetve egy mágnesek segítségével rögzített porszűrő betét.



[+]

A ház négy darab, műanyagból készült, de csúszásgátlókkal ellátott talpon áll, melyek hasznosak abból a szempontból, hogy a gépház alján található szellőzőrácsok nem kerülnek lefojtásra a padló vagy az asztal által. Mindkét szellőző külön porszűrőt kapott, ám míg a hátsót gond nélkül kihúzhatjuk hátrafelé tisztítás céljából, addig az elsőhöz már csak úgy férünk hozzá, ha megbillentjük a házat.

