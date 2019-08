Chieftec Scorpion II: megszokott minőség új köntösben

Külső

A Chieftec márkanévről az embereknek általában a kétezres évek elején divatos gépházak jutnak eszébe, és ez nem azért van, mert azóta nem jöttek ki új termékekkel, csupán arról van szó, hogy a funkcionalitást helyezik előtérbe a dizájnnal szemben, ezért nem is szálltak fel a mai trendvonatokra. Ennek tudatában meglepetésként érte a felhasználókat a hír, mikor a tavalyi év elején bemutatták Scorpion névre keresztelt modelljüket, ezzel kedvezve kicsit a játékosoknak is, akik számára bizonyára fontos kellék az RGB világítás és az edzett üveg megléte.



[+]

Tavaly októberben aztán lehullt a lepel a Scorpion II-ről is, ami még nagyobb oldalsó üveglapot kapott, előlapjáról pedig eltűnt az elődben még megtalálható LCD kijelző. Azóta ugyan eltelt majdnem egy év, de a házak nem avulnak olyan gyorsan, a gyártó pedig most biztosított számunkra egy tesztpéldányt, így alaposabban is megvizsgálhatjuk, mire képes a legendás márka gamer fronton.

Külső

A Scorpion II ház 0,6 mm vastag acélból készült, külsőleg ezalól csak a – szemből nézve – bal oldali üveglap és az előlap képez kivételt. Az üveglap négy darab, szilikonborítású tartón nyugszik, a rögzítést pedig kézzel is oldható csavarokkal oldották meg.



[+]

A vele átellenes oldalra már nem került a nagyrészt átlátszó, némileg sötétített anyagból, ide már csak egy egyszerű, hangszigetelés nélküli, szintén kézzel oldható csavarokkal rögzített acéllemez jutott. Mindkét oldalon két-két szellőzőrács került kialakításra, ezen keresztül szívja be a levegőt az előlap mögé applikált három darab, RGB világítással megspékelt ventilátor.



[+]

A ház elejét egy határozott rántással tudjuk levenni, így hozzáférést nyerve az említett légkavarókhoz és a rögzítésükre szolgáló csavarokhoz. Kikapcsolt állapotban ezek a hűtőegységek szinte észrevehetetlenek, bekapcsolva is csak a lapátok körüli LED gyűrű fényei szűrődnek át a sötétített üvegen.



[+]

A hátoldalon egy szokásos toronyházas elrendezés néz velünk farkasszemet, felül az alaplapi kivezetéseknek fenntartott kivágással és az előlapi ventilátorok negyedik társának szellőzőrácsával. Alattuk látjuk a 7 darab bővítőkártya-nyílást, pontosabban az azokat kitöltő lemezeket, legalul pedig az ATX méretű tápegység ablakát és rögzítőpontjait találjuk.



[+]

Az I/O panelt nem az előlapon, hanem a ház tetején helyezték el a mérnökök, elrendezése nem változott az elődmodellhez képest. Bal szélen a – bekötés módjától függően – reset vagy világításvezérlő gomb kapott helyet, tőle jobbra sorakozik a 3,5 milliméteres jack be- és kimenet, a két USB 3.0 csatlakozó által közrefogott USB 2.0 kapu és a bekapcsológomb. A panel mögötti szekciót szinte teljes egészében egy szellőzőrács uralja, melyet egy mágneses rögzítésű porszűrő borít.



[+]

A ház alja igen funkcionálisra sikerült: a négy műanyagból készült, de szilikon tappancsokkal ellátott talpon és a két kivehető porszűrőn kívül semmi nem került ide. A filterek közül a hátsó egy mozdulattal kihúzható, az előlaphoz közelebb eső darab azonban már nem kapott ilyen igényes kivitelezést, itt már csak egy egyszerű fémháló tölti be a szűrő szerepét.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!