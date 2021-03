ASUS ROG Flow X13: három az egyben gamer notebook

Bevezető, külső

Jack of all trades, master of none, tartja az angol mondás, és van benne igazság: ha valaki – vagy valami – sokféle szerepben próbál meg helytállni, akkor egyikben sem teljesít igazán jól. De vajon kivétel-e ez alól az ASUS ROG Flow X13 noteszgépe, mely ultrabook, tablet, és a külön hozzá tervezett dokkolóval csúcskategóriás gamer notebook is próbál lenni egy személyben?

A tavalyi év nagy durranásaként piacra dobott Zephyrus G14-hez hasonlóan a Flow X13 is az épp aktuálisan bemutatott Ryzen szériával jelent meg, az élen rögtön a Ryzen 9 5980HS-sel. Az ebben található Vega 8 mellé egy NVIDIA GeForce GTX 1650-et kapunk dedikált GPU-ként, ám ez legfeljebb egy belépőszintű gamer gépbe lenne elég, így a dokkolóba GeForce RTX 3080 vagy 3070 kerülhet, egy kis gyári tuninggal kiegészítve. Lássuk tehát, mire képes ez az összeállítás!

Külső – Flow X13

A Flow X13 önmagában egy 2 az 1-ben notebook, melyet ugyan egy pillanatig sem fogunk összekeverni egy üzletibb változattal, mégsem tűnik gamer eszköznek: szögletes, fekete gépházat kapunk, mely nagyrészt alumínium- és magnéziumötvözetből készült, de néhány helyen műanyaggal is találkozhatunk. A 13,4”-es kijelző 16:10-es képarányú, és ez a notebook formáján is visszaköszön, mely kissé mélyebbnek tűnik a szokásosnál, de 299 x 222 x 16 mm-es méretével és 1,4 kg-os tömegével még bőven a jól hordozható kategóriába tartozik.



[+]

A gépház összeszerelése példás, a szerkezet masszív, a kijelzőt tartó, dupla forgáspontos zsanérok hangolása is jól sikerült, egy ujjal is használhatóak, mégis jól tartják a képernyőt. Ez utóbbi érdekes, csíkos mintázatú burkolatot kapott, melyen sötét, fényes betétbe került a Republic of Gamers felirat. A ferde csíkozás a csuklótámaszon is megtalálható, ennek jobb oldalába a ROG emblémát „sütötték” be. A képernyő kerete vékony, de nem extrém módon az, így tableté alakítva is viszonylag kényelmesen kezelhető marad a gép.



[+]

A hátoldal – nem meglepő módon – szintén kapott a ferde csíkozásból, szerelőpanel viszont nincs, és úgy tűnik, hogy a tavaly kitalált, a burkolat levételét megkönnyítő pop-up csavar sem aratott osztatlan sikert a felhasználók között, mert ez sem került rá a gépre. Igaz, sok értelme nincs a hátlap nyitogatásának, hiszen csak az SSD-t cserélhetnénk. Ez egy M.2-2230-as méretű modell, ami bár kevésbé elterjedt, mint a 2280-as változat, de azért elég egyszerűen beszerezhető.

[+]

Ejtsünk végül szót a csatlakozókról: a jobb oldalon találjuk a bekapcsológombot, melybe ujjlenyomat-olvasót is integráltak, és került ide két USB 3.2 Gen2 sebességű USB port is, Type-A illetve Type-C konnektorral, utóbbi DisplayPortot és USB-PD-t is támogat.



[+]

A bal oldal érdekesebb: a hangcsatlakozón és a HDMI 2.0b-n kívül itt a ROG XG Mobile interfész is, amely egyedi kialakítású és egy PCIe 3.0 x8-as sín mellett egy USB 3.1 Gen2 portot is tartalmaz. Ez utóbbi külön is használható, tehát ha nem csatlakoztatjuk a dokkolót, akkor itt is rendelkezésre áll egy Type-C kivezetés, egyébként pedig ez biztosítja az XG Mobile-on található egyéb portok meghajtását.

XG Mobile

A ROG Flow X13 önmagában is megvásárolható, és így is érdekes eszköz marad, de igazán sokoldalúvá az XG Mobile dokkolóval válik. Ez speciális csatlakozója miatt egyelőre kizárólag ezzel a notebookkal kompatibilis, belsejében pedig egy szintén egyedi alapra szerelt GeForce RTX 3070-et vagy RTX 3080-at találunk – tehát az egész rendszer jövőállósága, bővíthetősége nem épp ideális.



[+]

Mindenesetre maga az XG Mobile egy beépített, 280 wattos tápegységgel (melynek köszönhetően notebookunkat tölteni is tudja) szerelt, 208 x 155 x 30 mm-es egység, mely legömbölyített oldalakkal és a Flow X13-on már sokat látott ferde csíkokból álló mintával rendelkezik. A notebookhoz való csatlakozást biztosító vaskos kábele fixen rögzített, végén egy mechanikusan reteszelő konnektort találunk. Az asztalon elhelyezhetjük fektetve (erre az esetre apró lábakat kapott) és állítva is, ilyenkor az oldalról kihajtható lemez tartja meg.



[+]

Szellőzőnyílások, ROG logós mintázat több helyen is található rajta, hátoldalán pedig négy USB 3.2 Gen1 kivezetés, egy Gigabit Ethernet port, egy HDMI 2.0b és egy DisplayPort 1.4 van, ez utóbbi G-Sync támogatással is bír. Felső élére SD kártyaolvasó került. Szétszedni nem igazán érdemes, hiszen nincs benne felhasználó által bővíthető alkatrész.



[+]

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!