Külső grafikus kártya notebookhoz?!

Külsőségek

Rég nem történt olyan jó dolog a számítógépes perifériák és csatlakozók világában, mint az USB Type-C „feltalálása”. Ez a kicsike, kompakt csatlakozó nem tol ki velünk amikor fordítva akarjuk bedugni, ráadásul hatalmas sávszélesség áll mögötte, és akár komolyabb eszközök töltésére is használható. Nem mellesleg a Thunderbolt 3.0-val is kompatibilis fizikailag, ami a maga 40 Gbps-os sávszélességével és PCI Express jellegű működésével új dimenzióba repítette a port replikátorokat és egyéb, számítógépre csatlakoztatható eszközöket.

Ezek között az egyik legkülönlegesebb jelenleg az Asus ROG XG Station 2, ami nem más, mint egy külső grafikuskártya-doboz. Ráadásul a Thunderbolt 3.0 révén teljesen szabványos a csatlakozója, így a korábbi próbálkozásokkal ellentétben van rá esély, hogy elterjed majd a támogatása, és talán kilép majd a kísérleti csudamasinák sorából. Mert milyen jól hangzik, hogy a vékony notebookot vagy akár tabletet, amivel a várost róttuk napközben, hazaérve rákötjük a külső grafikus kártyára, és hopp, egyből gamer PC lesz belőle, amin rohannak a legújabb játékok, sőt a VR headseteket is meg tudja hajtani!

Külsőre az Asus ROG XG Station 2 nagyon-nagyon gamer. Stílusában hasonlít az Asus ROG G20 mini gamer PC-re, és bár oldalarányai mások, térfogata közel akkora. Persze nem nagyon lehetne kisebb, hiszen bele kell hogy férjenek a dupla hűtésű, majdnem harminc centiméteres, elit videokártyák és a hozzájuk való táp, amiből 600 wattosat tettek bele 80 Plus Gold hatékonysági minősítéssel.

A szögletes és sci-fi mintás dobozon természetesen oldalablak is van, amin keresztül rálátni a benn lapuló kártyára, ám a legkülönlegesebb látványelem nem ez, még csak nem is az elöl lévő világító plazmacső, hanem a pillangó szárnyaihoz hasonlóan felül szétnyíló ház. Nyilván sokkal egyszerűbben, észszerűbben is meg lehetne oldani a videokártya behelyezése miatt elengedhetetlen kinyitást, de az biztos, hogy ez a megoldás nagyon látványos, nagyon "gamer" lett.

A gyakorlati részek közül a hátsó panel a leglényegesebb, itt kandikálnak ki a kártya csatlakozói a szokásos bővítőkártyahelyeken, és itt van a táp csatlakozója is. Ezen felül értelemszerű tartozék a Type-C formátumú Thunderbolt 3.0 csatlakozó, hiszen ezen keresztül kapcsolódik majd a számítógéphez.

Elsőre fura lehet, hogy miért van fölötte egy USB 3.0 Type-B kapu, sőt Ethernet port és még négy további USB. Ezek akkor hasznosak, ha az ember mondjuk a Transformer 3-hoz hasonló tabletre kötné az XG Station 2-t, aminek csak egy USB Type-C aljzata van, ilyenkor ezekre a további, hagyományos USB portokra leket dugni a billentyűzetet és az egeret, valamint az Ethernet hálózat is jól jöhet. Nyilván ilyenkor ezek a plusz perifériák a grafikus kártyával versengnek a Thunderbolt 3.0 sávszélességéért; ha ezt el szeretnénk kerülni – és a számítógépünkön van elég csatlakozó – akkor használhatjuk a Type-B csatlakozót a többi aljzat meghajtásához.

