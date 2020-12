Acer Predator XB323U: monitor (nem csak) gamereknek

Acer Predator XB323U

Az Acer – legtöbb vetélytársához hasonlóan – igyekszik monitoraival igen széles vásárlóréteget lefedni. Kínálatukban a belépőszintű, olcsóbb modellek mellett találhatóak üzleti felhasználóknak, grafikusoknak, dizájnereknek szánt készülékek, és olyanok is, amelyekkel kifejezetten a játékosokat kívánják megcélozni.



Acer Predator [+]

Tavasszal kaptak szárnyra az első híresztelések azzal kapcsolatban, hogy küszöbön áll egy nagyméretű, felsőkategóriás gamer monitor felbukkanása az XB323U személyében. A termék az év vége felé megérkezett Magyarországra, és szerkesztőségünkbe is eljutott egy példány. Az előzetes információk alapján abszolút ígéretesnek tűnt a monitor, de kíváncsiak voltunk, hogy hogyan teljesít a valóságban, tényleg látható-e a HDR, milyen a színpontosság és a kontraszt, működik-e a G-Sync, és kínál-e a kijelző érdekes extrákat.

Külső

A monitor külsejében nem hoz forradalmi újításokat, hiszen az itt alkalmazott formai megoldásokkal korábban már találkozhattunk a gyártó más termékeinél. A nyakkal egybeépített talp úgy néz ki, mint egy modern szobor, mutatós, de ennél fontosabb, hogy kellően stabilan tartja a képernyőt. Ennek magassága 13 centiméteres magasságban módosítható, előre 5, hátra 23 fokban dönthető, jobbra és balra pedig 20 fokban forgatható. 90 fokos, függőleges elforgatásra is van lehetőség, ami azt jelenti, hogy pivot módban is használható a készülék. Természetesen a falra is felakasztható egy szabványos VESA (100 x 100 mm-es) konzol segítségével.



A kábelek elvezetéséről nem gondoskodtak, de ez nem egy nagy probléma, mint ahogy azzal is együtt lehet élni, hogy az RGB LED-eket nélkülöznünk kell. A ki- és bemenetek a szokásoknak megfelelően a hátlapon helyezkednek el. Található itt két HDMI 2.0, egy DisplayPort 1.2, és négy darab USB 3.0 (kettő lefelé néz, kettő oldalra), illetve egy-egy USB 3.0 uplink, valamint 3,5 mm analóg audió csatlakozó is.

Főbb paraméterek Monitor típusa Acer Predator XB323U Technológia IPS (48-170 Hz), NVIDIA G-Sync Háttérvilágítás típusa Edge-LED, PWM-mentes Kijelző mérete 32 hüvelyk (81,28 cm), 16:9 képarányú, sík Felbontás WQHD, 2560x1440 képpont, 91,79 ppi Válaszidő 12 ms (g2g), Extreme módban 0,5 ms Input lag 11,3 ms Kontrasztarány kb. 1200:1 Fényerő SDR: 364 cd/m², HDR: 602 cd/m² Betekintési szögek 178°/178° (névleges érték) Megjelenített színek száma 16,7 millió Színtérlefedettség 171,8% sRGB Extrák Célkereszt, Blue Light, beépített hangrendszer (2 x 2 watt) Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB 3.0 uplink, 4 db USB 3.0, 3,5 mm analóg audió Teljesítményfelvétel 44 watt, belső tápegység Gyártó honlapja www.acer.hu Termék honlapja Acer Predator XB323U Fogyasztói ár 290 000 forint Garancia 60 hónap

