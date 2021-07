Lian Li O11D Mini: ideális gépház vízhűtéshez

Külső

A prémium gépházairól ismert Lian Li O11 szériája igen sok tagot számlál már; az első, 2017-es eredeti modellt több új verzió is követte. Hozzánk a tavaly piacra dobott O11 Dynamic (vagy O11D) Mini fekete-fehér verziója jutott most el, melynek tervezésekor a mérnökök az ismert tuningos, Roman „der8auer” Hartung visszajelzéseit is meghallgatták. A gépházat kifejezetten vízhűtéses rendszerekhez tervezték, rögzítópontjait azok radiátorainak elhelyezéséhez igazították, de persze a lehetőség adott arra is, hogy csak ventilátorokat építsünk be.



Már a házat kicsomagolva is szembesülhetünk azzal, hogy az átlagnál több, vízhűtés építéséhez szükséges alkatrészt találunk a rengeteg csavar és gyorskötöző mellett, egészen pontosan három különböző, vízpumpa és/vagy folyadéktartály rögzítésére szolgáló elem lapul a dobozban, melyek segítségével a ház aljára vagy az ott elhelyezett radiátorra erősíthetjük az említett komponenseket.

A csomagban találunk még egyébként több, leginkább a használaton kívüli PCIe slotok takarásához használt fémlemezre hasonlító elemeket, ám ezek azoknál szélesebbek, és egyébként nem is erre valóak. Felhasználási módjukat remekül bemutatja az alábbi, a gyártó által készített rövid kis videó, de azért megpróbáljuk összefoglalni a ház egyik legérdekesebb tulajdonságát: a hátlap nagy része apróbb elemekre bontva kicsavarozható a helyéről, hogy aztán más sorrendben, az említett két rácsos elemmel együtt visszaszereljük őket attól függően, hogy mekkora alaplapot kívánunk beszerelni, annak hány PCIe foglalatát használnánk ki (ez a szám 3, 5 és 7 lehet), illetve milyen vastag radiátort tervezünk a ház tetejébe szerelni.

A modularitásnak köszönhetően szinte bármilyen elrendezés szóba jöhet, így olyan egyedi vízhűtéses rendszert építhetünk magunknak, amilyet csak szeretnénk, továbbá az AIO megoldások között sem az alapján kell válogatnunk, hogy mi passzol a ház elrendezésébe, mert a ház hátulját hozzá tudjuk igazítani a hűtőhöz.



A hátlap érdekességei után a ház külsejének többi része egyenesen unalmasnak hathat, de azért gyorsan szaladjunk végig rajta. A – szemből nézve – bal oldalt teljes egészében üveg borítja, míg a ház előlapján vegyesen találunk üveget és alumíniumot is, mindenféle csicsától mentesen. A jobb oldal színre fújt acél burkolatot kapott, amit két méretes szellőzőrács „díszít”, melyeket belülről mágneses porszűrővel láttak el.



Mindkét üveglapot a rácsozott, belül porszűrővel ellátott tetőlemez eltávolítása után tudjuk kiszedni a helyéről: utóbbit mindössze két hátsó csavar tartja a helyén, míg a törékenyebb paneleket egyszerűen, a sínekből felfelé kihúzva tudjuk eltávolítani.

A csatlakozópanel szintén a ház tetején, annak jobb oldalán kapott helyet: két USB 3.0, egy USB 3.1 Type-C csatlakozó és egy kombinált jack ki-/bemenet sorakozik a kék színű, bekapcsolt állapotot jelző LED-gyűrűvel körbevett bekapcsológomb mellett.

A felsorolásból már csak a ház alja maradt ki, itt a négy, szivaccsal borított talpon kívül az alsó porszűrő érdemel említést.

