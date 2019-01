Kína a világ ellen? Huawei és Xiaomi notebook

Huawei MateBook X Pro

Pár éve még a Huawei név legfeljebb ajakbiggyesztést váltott ki a mobiltelefont keresők körében, a Xiaomi márka pedig teljesen ismeretlen volt – ehhez képest ma már nemcsak számokban tartoznak a legnagyobbak közé, de minőségben is bőven felzárkóztak a hosszabb történelemmel rendelkező márkákhoz. Most pedig láthatóan mindkét cég arra készül, hogy tényezővé váljon a noteszgépek piacán is: a Huawei a MateBook X Próval, a Xiaomi pedig a Mi Notebook Airrel. Ezt a két notebookot teszteltük, hogy kiderüljön: lesznek-e álmatlan éjszakák az Apple, a Dell, a Lenovo, a HP vagy éppen az Asus központjában.



A két gép együtt, de nem egymás ellen indul, mégpedig azért, mert nem ugyanazt a kategóriát képviselik: a Huawei nemcsak díszből dobálja a Pro jelzőt: a legújabb MateBook egy grafikusoknak szánt professzionális munkagép szeretne lenni, csúcskategóriás hardverrel, 3:2 képarányú kijelzővel. Ezzel szemben a Xiaomi inkább egy felső-középkategóriás, általánosabb noteszgépet kínál alumíniumházban és kis méretben. Ami viszont közös bennük, az az, hogy papíron nagyon jó ár/érték aránnyal rendelkeznek – lássuk tehát, hogy mi igaz mindebből ténylegesen.

Külső

Az, hogy a MateBook X Próval a Huawei valami különlegeset szeretne letenni az asztalra, már az első kézbevételkor feltűnik, hiszen a megszokott 16:9-es képarány helyett egy 3:2-es kijelzőt kapunk, ami természetesen a gépház arányaira is rányomja bélyegét, így az mélyebb a megszokottnál. Az egész gép ugyanakkor a 14 hüvelykes kijelző dacára is meglehetősen kompakt, amiben nagy szerepe van az igencsak vékony keretnek – így lesz a teljes notebook 304 x 217 x 14,6 mm-es.



A kiváló minőségű, stabil, alumíniumból készült házzal a teljes gép tömege 1,33 kg, ami ebben a kategóriában egyáltalán nem kevés, de azért a napi hordozhatóságot nem befolyásolja negatívan. Bár legközelebbi konkurense, a Microsoft Surface Book 2 13,5 nehezebb nála, hiszen 1,5 kg körüli tömeggel rendelkezik, ha nem ragaszkodunk ehhez képarányhoz, bőven találni 1 kg-os ultrabookokat is a piacon, akár hasonlóan bőséges kapacitású (57 Wh) akkumulátorral is.



A ház alján nincsenek külön nyílások, a belsőhöz csak a teljes fedőlemez eltávolítása után férünk hozzá – teljesen feleslegesen, mert házilag nem igazán lehet bővíteni a gépet. A csatlakozóknál az ilyen gépeknél megszokott szűk kínálatot kapjuk: egy, töltésre is használható USB 3.1 Gen1 Type-C port, egy TB3-as Type-C port, illetve egy USB 3.1 Gen1 sebességű Type-A konnektor került rá.



Ezen kívül van még kombinált hangcsatlakozó, a MateBook X Pro dobozában pedig lapul egy dokkolóegység, mellyel külön költség nélkül tudjuk pótolni például a hiányzó HDMI-t és a D-Subot – azonban vezetékes Ethernetet így sem kapunk.

Billentyűzet

Ami a billentyűzetet illeti, viszonylag nagyméretű, de rövid úton járó gombok kerültek a notebookra, természetesen háttérvilágítással. A „magas” kijelző adta lehetőségekből azonban inkább a tapipad részesül, amely szokatlanul nagy méretű, az alsó sarkokba integrált gombokkal. Többujjas gesztusokat is támogat, és általánosságban is jó érzékenységű, precíz darab.



A billentyűzetet alaposabban szemügyre véve feltűnhet a furcsa jelzéssel ellátott plusz gomb is az F6 és az F7 között – ez a MateBook X-ből is ismerős módon a webkamerát rejti. Az ötlet annyiban jó, hogy egy gombnyomással elűzhetjük a webkamera illetéktelen használatával kapcsolatos aggodalmainkat, annyiban viszont rossz, hogy az alulról felfelé néző kamera előnytelen oldalunkat mutatja majd a beszélgetőpartnerek felé.



A billentyűzet jobb oldala felett látható fémes kör az ujjlenyomat-olvasóval kombinált bekapcsológomb, amely nemcsak dizájnjában emlékeztet a mobiltelefonokon használtakra, hanem sebességével és precizitásával is.



Végül, de nem utolsósorban felhívnánk a figyelmet a billentyűzet két oldalán látható rácsozatra, amelyek mögött hangszórók lapulnak. Figyelembe véve, hogy két hangsugárzó a gép aljára is került, a MateBook X Pro négysugárzós hangrendszert kapott.

