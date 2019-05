Huawei Matebook 13: csúcsról középre

Bevezetés, dizájn

Év elején teszteltük a Huawei professzionális felhasználásra szánt, méregdrága notebookját, a Matebook X Prót, melynek olcsóbb testvérét először a CES-en mutatták be, majd egy hónapra rá Európába is megérkezett. Ez a tesztünkben bemutatásra kerülő modell a csúcskategóriás X Pro és a belépőszintű Matebook D közé került a gyártó termékpalettáján, és sok szempontból az előbbi fapadosabb, a különleges extrákból engedő változatának tekinthető.

Külső

Le sem tagadhatná származását a Matebook 13: az X Próhoz hasonlóan unibody alumínium kivitelt, domború Huawei logót és széles gumitappancsokat kapott, selyemfényű szürke színe is ugyanaz. Még a vonalvezetése is hasonló, bár némileg kisebb, hiszen ott 13,9, itt viszont csak 13 hüvelykes a képernyő, ennek megfelelően a mérete 286 x 211 x 15 mm-es lett. Gyorsan meg is dicsérnénk a gyártót, hogy a kedvezőbb árat nem valami otromba, ócska tepsivel érték el, a kijelző kerete kellően vékony maradt és a tömeg sem nőtt jelentősen. A kijelző keretéhez annyit még hozzátennénk, hogy a minimális hízás talán még előnyére is vált a gépnek, hiszen a webkamera immár nem egy vakbillentyű alatt lapul, hanem oda került, ahová való: a kijelző fölé, középre.



Mivel a Huawei a 3:2-es képarányt is átemelte a nagyobb változattól, így a Matebook 13 is inkább tömzsi, mint keskeny hatást kelt, billentyűzete pedig egészen az alsó egység széléig lóg. A kijelző kevésbé különleges, 2160x1440 pixeles felbontással rendelkezik, de még ez is bőven elég az éles képhez. A notebook zsanérja egyetlen széles egység, viszonylag könnyen mozgatható egy kézzel is, egyedül a felnyitáshoz kell két kezünket használni. A ház oldalai egyébként enyhe letörést kaptak, így nem élesek.



A hátoldalára fordítva a Matebook 13-at láthatjuk az első komolyabb eltérést az X Próhoz képest: alulra bőven kerültek szellőzőnyílások, és első ránézésre kevesebb a csavar – ez annyiban csalóka, hogy a gumilábak alá is kerültek rögzítőelemek. Az alsó részt tartó fülek azonban erősebbek, igencsak megnehezítik (legalábbis a nálunk járt példánynál törést kockáztatva sem engedték el) a fedél levételét. Aki mégis szétszedné gépét, az egy – az X Próval ellentétben – két, kisebb átmérőjű ventilátorral dolgozó hűtést talál, és hozzáfér az M.2 SSD-hez és a hálózati kártyához is.



A csatlakozók lesznek az első olyan terület, ahol érezhető az árcsökkentés hatása: a gépen mindössze két Type-C konnektor van (a kötelező kombinált hangcsatlakozó mellett), melyek USB 3.1 Gen1 sebességet és töltési funkciót is kínálnak. A portok szolgáltatásaikat tekintve nem teljesen egyformák: a bal oldali külső eszközök töltésén és adatátvitelen túl a notebook töltésére is szolgál, míg a jobb oldalinál a videokimenet jelenti az extrát.

