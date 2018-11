Xiaomi Mi 4K: megtévesztő elnevezés

Bevezető, külső

A kínai Xiaomi pár év alatt küzdötte fel magát a noname ismeretlenségből a csúcs közelébe, ma pedig már a robotporszívóktól a telefonokig számtalan területen gyárt kifejezetten jól sikerült eszközöket. A Mi 4K akciókamera is ilyen újdonság a termékpalettán, annak ellenére is, hogy korábban a Yi nevű, a területen nagyobb tapasztalatokkal rendelkező vállalkozással együttműködve azért nem teljesen ismeretlen számukra ez a terület.

A 35 000 forintos ár mutatja, hogy a terméket az alsó kategóriába szeretnék pozicionálni – ezért is hangzik jól, hogy a nevében szereplő 4K felbontáson is használható sebességre számíthatunk tőle. Ugyanakkor pont az „akciókamera” jelzőt nem érdemli meg a termék – hogy miért, erre hamarosan kitérünk. Ugyanakkor ha tisztában vagyunk a korlátokkal, akkor a Mi 4K egy sok célra kiválóan használható kamera, amely jól megállja a helyét a piacon.

Külső és tartozékok

A Xiaomi sikerében oroszlánrésze volt a profi dizájnnak és összeszerelésnek, és ez az, ahol a Mi 4K-ban sem fogunk csalódni, hiszen egy igényes alumínium hatású burkolatot kapunk, már érzésre is nagyon masszívan összeszerelve, az objektív védelméről pedig egy érdesített alumíniumgyűrű gondoskodik.



[+]

Az egész csomag fő vonzerejét azonban hátul találjuk, a 2,4”-es (960x480 pixeles felbontású) érintőképernyő az akciókamerás mezőnyben kifejezetten nagynak számít, rajta keresztül pedig nagyon egyszerű a készülék kezelése is. Ez utóbbi néha hátrány is lehet: ha a képernyő valamiért nem hozzáférhető, akkor az alapvető funkciók kiválasztásán túl minden másra egy telefonos alkalmazást kell bevetnünk.



[+]

A házon egyébként két visszajelző LED-et (egyet fent és egyet elöl) találunk még, illetve több helyen van mikrofonnyílás, alul pedig egy standard 1/4”-es menet várja a különböző állványokat. A Mi 4K 5,51 Wh-s kapacitással rendelkező akkumulátora, illetve microSD memóriafoglalata egy alul elhelyezett ajtó mögött lapul, a microUSB csatlakozó, mely töltésre és adatátvitelre is szolgál, pedig oldalra került, egy apró, igényesen kivitelezett, eltolható kis lemez mögé.



[+]

Mint látszik, a külsőn egyáltalán nem érhető tetten az olcsóság – ami elsőként akkor jelentkezik, amikor megnézzük a doboz tartalmát, amely a kamera és az akkumulátor mellett kizárólag egy rövid USB kábelt rejt. Ez pedig azért gond, mert a Mi 4K magától egyáltalán nem nevezhető strapabírónak, por- és vízállóságról szó sincs, ezt egy külön megvásárolható, 6000 forintos tokkal kell biztosítanunk. Éppen ez az, amiért akciókamerának nem ideális a Mi 4K, hiszen ha bringázáshoz, síeléshez, úszáshoz vinnénk magunkkal, akkor mindenképpen szükség lesz ennek megvásárlására és használatára – mindazzal a negatívummal, amivel ez jár: időnként párásodó lencse, rossz hangminőség és nehézkes kezelés.



[+]

Ez utóbbit egyébként a Xiaomi is érzi, ezért a kamera menüjében kiválaszthatjuk az „In housing” módot, ami annyit tesz, hogy az egyébként bekapcsoló- és elsütőgomb szerepét betöltő felső kapcsolóval lehetővé teszi az üzemmódok (fotó, videó, time lapse stb.) közötti váltást, de a finomabb beállításokat továbbra is előre el kell végezzük, de választhatjuk a telefonos távirányítást is.

