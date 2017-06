A HyperX Revolver S gamer headset tesztje

HyperX Cloud Revolver S

A Kingston egyre nagyobb szerepet szán gamer almárkájának, a HyperX-nek, aminek kínálatában kiemelt szerepet játszanak a billentyűzetek és memóriák mellett a headsetek is. A vállalat 2017 tavaszán elhozta Magyarországra is a termékskála legfrissebb darabját, a profi játékosok közreműködésével kifejlesztett Revolver S-t, amely most hozzánk is eljutott.



HyperX Cloud Revover S [+]

Az előzetes információk alapján nem csak egy újabb bőrt akartak vele lehúzni a már korábban megismert Revolverről, hiszen az eszköz kézzelfogható újításokat is tartalmaz, hiszen más lett a fejpárnája, és kapott egy 7.1 csatornás támogatást ígérő külső vezérlőt, úgyhogy mindenképp érdemesnek tűnt kipróbálni.

A doboz tartalma

A hagyományokhoz hűen a Revolver S is pazar csomagolásban érkezik. A doboz is elegáns, a belső meg az aztán pláne. A szivacs stabilan tartja, óvja a fülest és a kiegészítőket is, a fejhallgatón kívül található benne két különböző hosszabbító kábel, egy mikrofon, valamint a használati utasítás.



HyperX Cloud Revover S [+]

A dizájn a Revolvernél már megismert vonalat követi, amivel nincs semmi baj, mindazonáltal nekünk a régebbi, Cloud és Cloud II letisztultabb, egyszerűbb, kevésbé hivalkodó formavilága kicsit jobban tetszett. Az új füles fekete-acélszürke lett, ami szerintünk elegánsabb, jobban néz ki, mint a korábbi Revolvernél látott, kicsi bazári, vörös-fekete színezés. Az mindenesetre látszik, hogy a HyperX, azaz a Kingston ezzel a modellel nem a csirircsáré, figyelemfelkeltő elemekkel telezsúfolt gamer fejhallgatóknak próbált konkurenciát teremteni, ami nem is baj.



HyperX Cloud Revover S [+]

Főbb paraméterek HyperX Cloud Revolver S headset Kialakítás zárt, over-ear Hangszóró dinamikus, 50 mm Frekvenciaátvitel 12 - 28 000 Hz Impedancia 30 ohm Érzékenység 104,5 dB/mW (1 kHz) Teljesítmény maximum: 500 mW, ajánlott: 30 mW Teljes harmonikus torzítás <2% Súly 360 gramm (mikrofonnal 376 gramm) Tartozékok mikrofon; 3,5 mm csatlakozóval, kezelőpanellel ellátott, USB-s hosszabbító kábel beépített hangvezérlővel; jack végű hosszabbító kábel; használati utasítás Extrák Kezelőpanel, 7.1 csatornás virtuális hangzás, előre beállított hangmódok, flexibilis cserélhető mikrofon Termék honlapja HyperX Cloud Revolver S Gyártó honlapja HyperX Fogyasztói ár 52 800 forint Garancia 2 év

