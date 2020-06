Egy kínai testvérpár: Huawei és Honor notebookok

Bevezető és külső

Régen igyekeztek hallgatni róla, de persze nem maradt titokban, hogy a Honor a Huawei leánya, melyet többek között abból a célból hoztak létre, hogy olcsóbb, jobb ár/érték arányú termékekkel is piacon lehessenek anélkül, hogy az egyre inkább a prémium piacot megcélzó anyacég hírnevét csorbítanák. Jól látszik ez a telefonoknál, ahol esetleg egy generációval korábbi SoC, egy kicsit kevesebb szolgáltatást kínáló kamera, vagy OLED panel helyett IPS-re épülő kijelző segítségével faragnak annyit az árakon, hogy a vékonyabb pénztárcájú vevőket is megszólíthassák.

A telefonok mellett azonban a kínai óriáscég a notebookoknál is terjeszkedik, és a Honor MagicBook megjelenésével immár itt is nekiláttak a kétfrontos támadásnak. Tavaly megnézhettük a csúcskategóriát és a középső szegmenst, most pedig itt van egy kicsit kedvezőbb árú kategória, ahol a termékek egymás ellen is versenyeznek! Tesztünk két alanya tulajdonképpen ikertestvér: a Honor MagicBook 15 és a Huawei MateBook D 15 ugyanabba a gépházba és ugyanarra a platformra építkezik, de azért akadnak különbségek. Lássuk, melyik sikerült jobban, és sikerül-e megismételni a MateBook X Pro bravúrját!

Dizájn

Külsejüket illetően nem fogunk külön írni a két gépről, hiszen egyforma házba kerültek, csak nagyon apró eltéréseket találhatunk közöttük. A színen kívül ilyen az élek eldolgozása (a Honor letörést, a Huawei lekerekítést használ), a portok elrendezése, na és persze a felirat.

Mint két tojás? Balra a Honor, jobbra a Huawei notebookja [+]

Eredetiséggel mondjuk egyik esetben sem vádolhatjuk a mérnököket, a dizájn almás és tajvani négybetűs gyártók gépeire is emlékeztet, de tény, hogy egy unibody házba épített notebooknál nehéz igazán egyedit alkotni. Ami biztos, hogy a noteszgépek drágábbnak néznek ki, mint valódi áruk – különösen a MagicBook, mely a tesztelt felszereltséggel 219 990 forintba kerül. Az egész kivitel nagyon profi, nincsenek pontatlan illesztések, sorják, nem lötyög a kijelző és nem hajlékony a szigetes kivitelű billentyűzet alapja sem.

Mint említettük, annak érdekében, hogy a MateBook D-től a MagicBook azért megkülönböztethető legyen, cserélték a márkajelzést, másrészt a felső rész éle letörést kapott, azt pedig érdekes, kékes színre színezték. Ez leírva nem tűnik különlegesnek, pedig a kék különböző árnyalataiban pompázó csík tényleg vonzza a tekintetet.



A MagicBook figyelemfelkeltő, kékes színben játszó éle [+]

A formaterv további elemei viszont már konzervatívnak nevezhetők, a kínai cég határozottan a hagyományos vonalat viszi a gépekkel, melyek háza a divatnak megfelelően vékony kerettel veszi körül a 15,6”-es képernyőt, így alapterületük 358 x 230 mm. A keretben hiába is keresnénk webkamerát – ez a billentyűzetbe került, ugyanúgy, mint a Huawei többi notebookjában: az F6 és F7 közötti „vakbillentyűt” megnyomva emelkedik fel. A megoldás előnye a fizikai kikapcsolás lehetősége, hátránya viszont, hogy a legrosszabb irányból tekint ránk, ha a kijelzőre nézünk, a beszélgetőpartnerek az orrunkba néznek majd be. Noteszgépeink vastagsága 17 mm, tömegük pedig 1,53 kg – egyik sem különleges érték, de nem is rosszak, egy ilyen számítógép kényelmesen elfér egy válltáskában anélkül, hogy a nap végére megszakadnánk.



A klasszikus "Huawei-féle" webkamera [+]

Mint általában az unibody kialakítású gépeknél, a hűtés rejtett: a szellőzőnyílások a hosszú zsanér mögött helyezkednek el, a levegő bejutására pedig alul képeztek ki egy hosszú, rácsos részt.

Hátára fordítva a notebookot észrevehetjük, hogy az egyforma kinézetű alsó burkolatot mindkét gépnél 10 apró csavar tartja – ezek eltávolítása után már könnyen bejuthatunk a Mate- vagy MagicBook belsejébe.

Belül sem látszik különbség [+]

Mint a képeken is látszik, eltérésre itt sem bukkanhatunk, ugyanaz a felépítés köszön vissza mindkét noteszgépben. A szerelhetőség átlagos: hozzáférünk az M.2 meghajtóhoz, a memória azonban az alaplapra forrasztott, így annak bővítése nem megoldható. A képen látható egy 2,5"-es meghajtóra szabott hely is, ez azonban csalóka, mert konnektor viszont nincs hozzá kialakítva, így plusz adattárolót nem tudunk beépíteni.







A Honor MagicBookra mindössze három USB port került, melyekből egyet a töltés foglal [+]

Az első komolyabb, a használatot is befolyásoló eltérés a portoknál jelentkezik: hiába gondolhatnánk akár üzleti notebooknak is őket, a MagicBooknál a csatlakozókínálat határozottan otthoni – és abból is a szegényesebb fajta, ugyanis két Type-A, egy Type-C és egy HDMI konnektor áll rendelkezésre (a kötelező kombinált 3,5 mm-es jack mellett). Az USB-k közül kettő 3.1 Gen1, egy pedig 2.0 sebességet kínál, viszont a Type-C USB 3.1 Gen1 egyben a töltőcsatlakozó szerepét is betölti, ami modern, viszont ez azt jelenti, hogy tápegységre kötött használat során valójában csak két USB porttal gazdálkodhatunk, ami a 15,6”-es kategóriában egyáltalán nem megszokott.







A Huawei MateBookon eggyel több az USB port, ami sokat segít – kár, hogy ez csak egy plusz 2.0-s interfészt jelent [+]

Persze a Huawei MateBook D 15 sem ad sokkal többet: mindössze egy USB Type-A konnektorral, ráadásul ez is csak 2.0 szabványú, de megléte mégis lehetővé teszi, hogy egér mellett például egy billentyűzettel is kiegészítsük.

