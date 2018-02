FRITZ!Box 7590 router – méltó utód?

Külső, hardver

Ha egy kívülállónak azt mondjuk, hogy a számítástechnikában is fontos a divat, általában csak legyint: szürke dobozok, fekete notebookok, miről beszélünk? Nekik persze elég csak megmutatni az aktuális RGB-mániát ahhoz, hogy gondolkodóba essenek – de tény, hogy vannak olyan területek és cégek, ahol még mindig csak minimálisan számít a külső. Példaként felhozhatjuk a Noctuát, akik nagy óvatosan csak mostanában kezdik lehetővé tenni vásárlóiknak, hogy átlépjenek a hagyományos barna+barna kombináción, de ide tartozik a szintén német nyelvterületről származó AVM is, akik hosszú évek után új dizájnt készítettek Wi-Fi routereiknek.

A berlini AVM FRITZ!Box routerei évekig ugyanazt az alakot kapták: selyemfényű, szürke külső két „cápauszonnyal”, piros betéttel, zöld LED-ekkel és fehér márkajelzés, viccesnek szánt tipográfiával. Ez alól kivételt egyedül az alapvetően szolgáltatói piacra szánt 7580 és 6590 jelentett, amelyeknél elsősorban a hardver igényei miatt került a router egy álló, szögletes házba – hogy aztán az általunk is tesztelt, középkategóriás 7560 kedvéért visszatérjenek az évek óta a FRITZ!Boxok névjegyének számító formához. Ez a visszatérés azonban rövid idejű volt, azt ugyanis már az idei Mobile World Congressen elárulták, hogy javában dolgoznak a 7490-es csúcsmodell utódján, amely egyben a jövő FRITZ!Boxainak dizájnját is bemutatja majd.



A FRITZ!Box 7590-nel bemutatott új forma határozottan lendületesebb és modernebb, a 70-es évek UFO-it idéző alakot egy hátrafelé és felfelé ívben szélesedő ház váltotta fel. Szakítottak a régi szürke-piros színösszeállítással is, és megkaptuk a gyártó újabb AVM termékeiről már ismerős fényes fehér műanyagot – a cég jellegzetes, piros motívuma azonban megmaradt. Ismerős lehet az oldalsó éleken némileg rejtetten feltűnő matt szürke is – itt, illetve a hátsó panelen a hagyományos, régi FRITZ!Boxok világa köszön visssza.

Ahogy korábban is, az új router tetején a megszokott visszajelző LED-eket és az ezekkel kombinált vezérlőgombokat találjuk. A LED-ek funkciója nem változott, a tápellátás mellett a DSL, az internet, a WLAN állapotáról tudósíthatnak, az Info esetében pedig mi magunk állíthatjuk be, hogy mit jelezzen (például az üzenetrögzítő állapotát vagy a vendég WLAN működését stb.). A LED-ekkel egy sávba rejtett három gomb közül az egyik a DECT készülékek párosítását végzi, egy kapcsolja a WLAN hálózatokat ki- és be, egy pedig a WPS aktiválására szolgál.



A hátára fordítva a routert, az AVM-től ismerős módon a gyárilag beállított router és WLAN jelszót tartalmazó matricát láthatjuk, illetve a rengeteg szellőzőnyílást – ahogy majd látni fogjuk, erre bizony szükség is van. A készülék oldalaira bőven kerültek csatlakozók: balra egy hivatalosan USB 3.1 Gen1 szabványnak megfelelő portot, jobbra pedig a Németországban még használatos TAE (Telekommunikations-Anschluss-Einheit) csatlakozót találjuk.



Nagyobb a forgalom a hátoldalnál, ahova a beépített (V)DSL modemnek köszönhetően egy DSL-kompatibilis RJ45 foglalat, illetve két RJ11-es port (analóg telefonokhoz), továbbá egy ISDN csatlakozó is került. Ezeket követi egy dedikált gigabites WAN port, amivel végre a külső modemet használók sem buknak egyet a négy darab Gigabit Ethernet csatlakozóból. A külső tápegység bemenetétől jobbra a második USB 3.1 Gen1 sebességre képes Type-A konnektor található.



Belső

Öt csavar kioldása és némi feszegetés után a FRITZ!Box 7590 felnyitható, belsejében pedig egy közepes bordával hűtött, de alapvetően elég szellősen összerakott alaplapot találunk.



Maga a borda két chippel áll szorosabb kapcsolatban, amelyek pontos mibenlétét igyekeznek titkolni, és csak az AVM saját kódszámával látták el őket. Annyit mindenesetre sikerült kideríteni, hogy a CPU nagy valószínűséggel az Intel AnyWAN GRX550, ami a 7560-ban használt GRX350 nagyobb testvére, míg a másik hűtött egység az Intel XWAY WRX518, ami a DSL kapcsolatért felelős, és ismét csak a 7560-ban használt modell (a WRX318) komolyabb változatának tekinthető. Ennek az egységnek köszönhető egyébként a 7590 egyik fontos újdonsága, a DSL Supervectoring (DSL Profile 35b) támogatása. Magyarországon ez egyelőre kevésbé érdekes, és a kábelnet, illetve a FTTH terjedésével alighanem már nem is lesz jelentősége, de azokban az országokban, ahol az xDSL technológia még komoly elterjedtségnek örvend, a felhasználók biztos örülnek majd a technológia által lehetővé tett 300 Mbps letöltési sebességnek.



A hardver következő eleme egy 512 MB-os DDR3 DRAM chip a NANYA jóvoltából, illetve egy szintén 512 MB kapacitású flashmemória, a Macronix MX30LF4GE8AB-TI. Ezen nemcsak a router firmware-e található meg, de ide kerülnek az üzenetrögzítő üzenetei is, és akad rajta körülbelül 340 MB-nyi szabad terület is, amelyet SMB-n vagy FTP-n keresztül is elérhetünk.



A központtól távolabb haladva az egyes alegységek közötti kommunikációt biztosító Xilinx Spartan-6 processzor következik, majd pedig a Wi-Fi egység, amely áll a Qualcomm QCA9984-ből és QCA9985-ből – az előbbi egy 1733 Mbps sebességet, MU-MIMO-t és beamforming technológiát kínáló egység és az 5 GHz-es sávért felel, míg az utóbbi ennek közeli rokona és a 2,4 GHz-es sávval foglalkozik. Ami az antennákat illeti, összesen négy darab (három kábeles és egy fixen forrasztott), Airgaintől származó példány áll rendelkezésre, így a 4x4 MU-MIMO a router oldaláról biztosított.



Nem szeretnénk szó nélkül hagyni a telefonos részt sem, ahol az xDSL modem mellett a Litelink CPC5622A (üzenetrögzítő stb.) és a DECT-ért felelős Dialog SC14446 teljesít szolgálatot, utóbbi természetesen saját antennával.

