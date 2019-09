Mesh olcsóbban? FritzRepeater 3000 tesztje

Bevezetés, külső

Napjaink egyik divatos otthoni hálózati megoldása a mesh. Nincs miért csodálkozni ezen, hiszen a WLAN-nal kapcsolatos két fő panaszra – a laikusok számára nehézkes beállításra és sokszor megoldhatatlannak tűnő lefedettségi gondokra – egyaránt megoldást kínál. Bár a tipikus magyar lakásméret kevésbé teszi elengedhetetlennek használatát, azért már egy 70-80 négyzetméteres lakásban is előfordulhat, hogy legalább még egy adóegységre szükség lenne ahhoz, hogy az összes helyiség összes pontjában kielégítő sebességgel férjünk hozzá az internethez. Ha most készül a hálózat, akkor erre a célra persze ott vannak a mesh szettek két node-os változatai, ha viszont már van a lakásban egy elég jó minőségű router, akkor általában sokkal olcsóbb ezt egy megfelelő repeaterrel kiegészíteni a lefedettség növelésének érdekében.

A repeaterek, jelismétlők telepítése korábban nem feltétlenül volt a legbarátságosabb folyamat, ráadásul a nem megfelelő router-repeater párosítás kapásból felezte a sávszélességet is, hiszen ugyanazon csatornán ment egyszerre az adó és a vevő. Az ideális az, ha a router és a jelismétlő is egyazon cégtől származik. Jelen tesztünk alanya, az AVM FritzRepeater 3000 a németek csúcsmodellje, és azt ígéri, hogy a megfelelő routerekkel párosítva egy csúcskategóriás mesh hálózat tudását kínálja majd, bonyolult konfiguráció nélkül.

Dizájn

Az AVM FritzRepeater termékvonalából elég látványosan lóg ki ez az új modell: a többi változat apróbb, konnektorba dugható eszköz, ezzel szemben a 3000-es a cég apró LTE-s routerének, a 6820-nak a formáját követi, és adapterével a konnektortól távolabb is elhelyezhető. Ráadásul nem is apróságról van szó, 184 x 136 x 88 mm-es méretével nem lesz könnyű elrejteni, ami persze nem is baj, hiszen a polc mögül lényegesen alacsonyabb hatékonysággal tudja szórni a rádiójeleket, mint valami láthatóbb pozícióból. Szerencsére nem probléma, ha látszik, mert a készülék jól néz ki, igényes és nem világít, mint egy karácsonyfa, színvilága az AVM utóbbi időben megszokott fényes fehér és vörös kombinációját követi.



[+]

A készülék előlapján két visszajelző LED és a kapcsolatot WPS-sel automatikusan létrehozó gomb található. A LED-ek közül az alsó „csík” fix zöld színnel jelzi az élő kapcsolatot, míg a felső a kapcsolat minőségét mutatja: ha minden rendben, akkor zölden világít, ha gyenge a jel, akkor pedig sárgán.



[+]

Modern és igencsak drága jelismétlőről lévén szó, a FritzRepeater hátoldala sem üres, itt két Gigabit Ethernet portot találunk, melyek több funkcióval is bírnak. Alapértelmezésben a repeater és a router WLAN kapcsolaton kommunikál, ilyenkor ez a két LAN port lehetővé teszi két vezetékes eszköz csatlakoztatását a hálózathoz.



[+]

A másik lehetőség akkor kerül elő, ha módunk van a router és a repeater között vezetékes kapcsolatot kiépíteni, ilyenkor ugyanis ez funkcionál majd backhaul csatornaként, a FritzRepeater 3000 pedig egy sokat tudó hozzáférési pont szerepét veszi fel.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!