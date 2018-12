Bemutatkozott az első, ultramobil PC-kbe szánt Qualcomm SoC

A Qualcomm az elmúlt másfél évben a Snapdragon 835-ös rendszerchippel támadta le a piacot, amikor Microsofttal karöltve megalkották az ultramobil PC-s platformot. Ez ráadásul nem is lett sikertelen, ugyanis a rendkívül magas üzemidő vonzóvá tette az érintett Windows 10-es gépeket. A vállalat most megtervezte az első, konkrétan ide szánt rendszerchipjét, amely a Snapdragon 8cx (compute extreme) jelölést viseli. Ez a fejlesztés már a TSMC 7 nm-es node-ján készül, vagyis az aktuálisan elérhető legmodernebb gyártástechnológián.

A Snapdragon 8cx processzorrésze az ARM DynamIQ koncepciót követi, és konkrétan nyolc Kryo 495-ös mag került a lapkába, amelyek közül négy a teljesítményre, míg négy az energiahatékonyságra gyúr. Azt sajnos a Qualcomm nem árulta el, hogy ezek alapját melyik ARM dizájnok adják, de eléggé valószínű, hogy a Cortex-A76 módosításáról van szó, legalább a tempóra optimalizált magok esetében. A magonkénti L2, illetve a megosztott L3 gyorsítótár mérete sem ismert, ahogy a rendszergyorsítótáré sem, viszont a vállalat annyit elárult, hogy összesen 10 MB-nyi cache-ről van szó. Az órajelek tekintetében sok függ majd a beállított TDP kerettől. A cég 7 wattot ajánl, de ettől el lehet térni, és ez nyilván más paraméterezést eredményez. A memóriavezérlő egyébként az LPDDR4X szabványt támogatja maximum 2133 MHz-es effektív órajel mellett, memóriabusz pedig 128 bites. A rendszermemória kapacitása elérheti a 16 GB-ot is.

Az IGP tekintetében az Adreno 680 lesz bevetve, ami a Qualcomm szerint három és félszer gyorsabb a Snapdragon 835-be épített verziónál, emellett támogatja a Vulkan 1.1, illetve a DirectX 12 API-kat, továbbá alapvetően fel van készítve a valós HDR megfelelő teljesítményű kezelésére, amivel összhangban van a multimédiás motor is. Utóbbi a HEVC és a VP9 formátumú videókat képes gyorsítani. A kijelzők kezelése szempontjából két 4K-s, HDR-es monitor jöhet számításba.

Az ultramobil piacra szánt rendszerchipekhez viszonyítva itt kimaradt az ISP, vagyis a jelfeldogozó processzor, de a Snapdragon 855-ben bevetett új Hexagon DSP megtalálható, ami itt is a 690-es verziószámot viseli. Az integrált LTE modem az x24-es verzió, ami az 2 Gbps-os letöltési tempót is lehetővé teszi, persze csak megfelelő hálózat esetén, továbbá a Bluetooth 5.0 támogatása is elérhető.

Mivel ez egy PC-s fókuszú fejlesztés az UFS 3.0 mellett támogatja az NVMe SSD-ket is, továbbá kapott egy PCI Express 3.0-s vezérlőt, amely négy, szabadon felhasználható csatornát kínál az OEM-eknek, hogy bizonyos kiegészítőket kössenek be.

A Snapdragon 8cx SoC lényegében kész van, jelenleg a szoftveres részen van még mit dolgozni, ugyanis a Qualcomm a Windows 10 Enterprise támogatását is bejelentette, vagyis vállalati piacot is megcélozzák az új fejlesztéssel. A konkrét eszközökről még nem sokat tudni, valószínűleg a partnerek az MWC-n vagy a Computexen fognak bejelentésekkel élni.