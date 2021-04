Thrustmaster eSwap X Pro kontroller: nagyon egyben van, de ha akarod, mégsem

Az új, PC-hez és Xboxhoz is használható vezérlő minden részletében személyre szabható.

Az Xbox és a PlayStation konzolokhoz járó kontrollerek népszerűnek számítanak kategóriájukban, nem csak azért, mert a konzolokhoz eleve mellékelik őket, hanem mert sokan még PC-hez is ezeket a modelleket választják. Mindemellett a PC az a platform, amihez a legtöbb, külső gyártó által készített kontroller kapható, és bár vannak PS-sel is kompatibilis vezérlők, inkább a PC-t és Xbox konzolt egyaránt támogató kontrollerek számítanak gyakoribbnak a két rendszeren futó operációs rendszer hasonlósága miatt.

A Thrustmaster azon felhasználókat célozta meg 2019-ben piacra dobott eSwap Pro modelljével, akik hajlandóak mélyebben is a zsebükbe nyúlni a személyre szabhatóság kedvéért. Ez a 40 000 forintos verzió PC mellett PS4 konzollal kompatibilis, viszon tavaly év végén bemutatták a több mint 65 000 forintot kóstáló eSwap X Pro modellt, amely – a nevéből is sejthető módon – PC mellett az Xboxot is támogatja.

Már a csomagolás kialakításán is látszik, hogy nem egy olcsó termékkel van dolgunk. A kartondobozt ajtóként kinyitva rögtön maga a kontroller tárul szemünk elé két olyan alkatrész társaságában, amelyek alapján már sejthetjük, mi a kontroller legérdekesebb tulajdonsága.

Két, domború felületű joystickről van szó, amelyeket bármikor feltekerhetünk az eredetileg a kontrolleren lévő, homorú darabok helyére, de nem ez a periféria egyetlen, egyszerűen cserélhető eleme.



A két analóg kar és a négyirányú D-pad is egy-egy kivehető modulon kapott helyet, melyeket szabadon felcserélhetünk egymással, így nem csak a megszokott xboxos, de a playstationös kiosztást is alkalmazhatjuk, sőt, akár eltérő színű vagy kialakítású modulcsomagokat is vásárolhatunk.



A kábel szintén leválasztható, ebből azonban nem kínál az alapverziótól eltérőt a Thrustmaster, az oldalsó, mágnesesen rögzülő markolati elemekből viszont már igen, ezeket a felső modulokkal együtt, csomagban tudjuk megvásárolni. A 280 cm hosszú, szövetborítású vezeték egyébként viszonylag könnyen cserélhető lenne, ugyanis egyik végén USB Type-A, a másikon pedig micro USB csatlakozó fityeg (amit egy tavaly bemutatott, nem is túl olcsó eszköz esetében kicsit kínosnak érzünk), utóbbit azonban műanyag vezetősínnel is ellátták, ezzel elkerülve a csatlakozó idő előtti megtörését, de ez egyben megnehezíti a kábel cseréjét is, mert csak a gyártótól tudunk újat beszerezni.

A dobozban találunk még egyébként egy szövetzsákot és egy speciális szerszámot, aminek egik felével a cserélhető ravaszok csavarját tudjuk oldani, a másik végét pedig a D-pad közepébe tudjuk beilleszteni annak kivételéhez.



Ahogy azt már említettük, a gombkiosztás az Xbox kontrollerekéhez hasonlít, egészen pontosan az újabb, Series S és X modellek vezérlőjéhez, vagyis az XYAB gombcsoport, az analóg karok és a D-pad mellett egy Xbox, egy menü, egy alkalmazásváltó és egy megosztás gombot is találunk. Utóbbi négyes egy fényes felületű betéten kapott helyet, az alkalmazásváltó és a megosztás gomb alatt pedig egy-egy profiljelző LED, míg az Xbox gomb felett egy bekapcsolt állapotot jelző LED is található.



Profiljelzőből kettőt kaptunk; a következő oldalon részletezett szoftveren belül ugyanis ennyi felhasználói sémát tudunk elmenteni, melyek között a két markolati nyúlvány közti dedikált kapcsolókkal tudunk váltani. A két gomb között helyet kapott még egy „MAP” feliratú kapcsoló, melynek segítségével a kontroller hátoldalán elhelyezett, testreszabható gombokat tudjuk átprogramozni. Ez annyit jelent, hogy bármelyik „felső” gombot rámásolhatjuk ezekre a billentyűkre, ezzel elérve, hogy például a középső ujjunkkal tudjuk „lenyomni” az Y-t ahelyett, hogy levennénk a jobb hüvelykujjunkat az analóg karról és áttennénk az Y gombra.



Az említett gombhármastól balra egy jack csatlakozó és a hozzá tartozó hangerőállító, valamint mikrofont némító gombok találhatóak, ezen kívül már csak két kezelőszerv érdemel némi említést. Említettük már, hogy a ravaszokat igény esetén cserélhetjük, de nem merülnek ki ennyiben a hozzájuk tartozó testreszabási lehetőségek. Alattuk találunk egy-egy kétállású kapcsolót, melyek hasonlóan működnek, mint az Xbox Elite kontrollereknél, vagyis alapállásban a ravaszok teljes útja rendelkezésünkre áll, míg áttolva a pöcköt megfelezhetjük azt. Ez főleg FPS játékoknál jöhet jól, ahol számíthat, milyen gyorsan érjük el a kapcsolási pontot, míg az alapértelmezett állással finomabban választhatjuk meg a ravaszok állását, ami pedig a versenyzős címeknél lehet hasznos.

