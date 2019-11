Rapoo 9900M billentyűzet és egér: igényes külső vezetékek nélkül

E9260S billentyűzet

Az egy szettben forgalmazott billentyűzet-egér kombinációkat legtöbbször azok keresik, akik csak általános célokra használják gépüket, és ezek a kombók jellemzően inkább vezeték nélküli megoldások. Hiszen mi sem kényelmesebb annál, mint levenni a polcról egy dobozt, otthon kicsomagolni, kipakolni az asztalra, bedugni az USB-s vevőegységet és élvezni a máris használatra kész, új szerzeményeket!



Persze olvasóink többsége valószínűleg ennél céltudatosabban választ, és legtöbbjük inkább a mechanikus billentyűzetek és a kicsi, könnyű egerek felé veszik útjukat, de például HTPC-khez, okostévékhez vagy akár tabletekhez még mindig ezek a csomagok lehetnek a legvonzóbbak, főleg ha tesztalanyunkhoz hasonlóan vevőegységen és Bluetooth kapcsolaton keresztül is használhatók. A Rapoo márka elsősorban kisméretű, okos eszközökhöz tervezett billentyűzeteiről és egereiről lehet ismerős, a most alaposabban megvizsgált 9900M csomag azonban azokkal ellentétben teljes méretű perifériákat tartalmaz.

Rapoo E9260S

A billentyűzetet, egeret, egy méter hosszú micro USB töltőkábelt és némi papíralapú dokumentációt tartalmazó csomagolást kibontva először a klaviatúrát ragadtuk meg. Kézben tartáshoz nem is volt szükség nagyobb erőkifejtésre, hiszen tömege a már gyárilag benne található két darab (AA) ceruzaelemmel együtt is mindössze 680 gramm.



Ahogy azt már említettük, teljes méretű billentyűzettel van dolgunk, így a magyar kiosztás mellett a numerikus padnak is örülhetünk. Sajnos azonban ezzel el is fogytak az okok az örömködésre a gombokat illetően, hiszen extra billentyűket nem találunk az eszközön, ami viszont még fájóbb pont, hogy másodlagos funkciók sem kerültek például az F1-F12 billentyűkre, ebből következően pedig a hangerőt kénytelenek voltunk a tálcáról módosítgatni. Persze a bevezetőben említett HTPC-s vagy tévés felhasználási módoknál ez nem lesz hátrány, hiszen olyankor egyébként is a távirányítóval állítgatjuk a decibeleket.



Maguk a gombok egyébként alacsony profillal büszkélkedhetnek, és szigetes elrendezésben kerültek szétszórásra a szálcsiszolt alumínium fedlapon. A jövőre nézve nem túl biztató, hogy a karakterek a széles körben alkalmazott, matricázott formában kerültek a kupakokra, mert ugyan a tesztidőszak alatti használat során nem volt ezzel problémánk, de hosszabb távon elképzelhető, hogy a rendszeres püfölés hatására elkezdenek lekopni a műanyag felületről.



A gombok alatt egy nem túl vastag, csupán 2,5 centis, a gyártó logójával díszített túlnyúlás szolgál csuklótámaszként, de még ez is jobb, mintha egyáltalán nem lenne ott semmi. Nagy kár, hogy az egyébként remek anyaghasználatot elrontották a felső gombsor felett elhelyezett fényes fekete sávval, ez ugyanis könyörtelenül megmutatja, hogy ideje lenne valahogy csökkentenünk a helyiség portartalmát, ellenkező esetben nem úszhatjuk meg a rendszeres portörlést, az ujjlenyomatok és a mikrokarcok gyűjtéséről már nem is beszélve.



A 432 x 168 mm alapterületű, legvékonyabb pontján 4 mm vastag billentyűzet alját szintén szálcsiszolt alumínium borítja, ez alól kivételt jelent az 5 darab aprócska gumitalp, valamint egy felső, matt fekete műanyagból készült sáv. Ez alatt lapulhat a vezeték nélküli kapcsolatot lehetővé tevő elektronika, továbbá itt kapott helyet az elemeket és az USB-s vevőegységet fogadó, levehető műanyag elemmel takart üreg, egy Bluetooth kapcsolathoz tartozó állapotjelző LED, a csatlakoztatásra szolgáló gomb és a csatlakoztatott eszközök közti váltást biztosító tolókapcsoló. Állítható talpakat tehát nem kapunk, így be kell érnünk a 42 milliméteres hátsó magasság által kialakult 6 fokos dőlésszöggel.



