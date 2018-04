Vékony, falra akasztható mikro rendszer – van értelme? Kipróbáltuk!

Philips BTM2660 mikro rendszer

A Philips a konszern szerkezetátalakítása miatt 2014-ben eladta audiórészlegét, azaz a fejlesztéseket és a névhasználati jogot. Sok más szerencsétlen sorsú márkától eltérően azonban ez nem jelentette automatikusan a gagyiba csúszást, ugyanis a vevőnek, a gitárjairól ismert Gibsonnak komoly tervei voltak a branddel. Ennek megfelelően a Philips, hasonlóan a tévés szegmenshez, megmaradt a közép-felső kategóriás liga játékosai között.



Philips BTM2660 [+]

Az elmúlt években folyamatosan jelentkezett új modellekkel a vállalat, amelyek között akadt néhány szokatlan darab is. Többek között az az BTM2660 típusjelzésű, egybeeépített lejátszó és hangszóró, amely a termékóceánból különösen slank kialakításával tűnik ki. Az előzetes információk alapján a mikro rendszerként aposztrofált masina kifejezetten sokoldalúnak tűnt, így érdemesnek gondoltuk egy kipróbálásra.

Szokatlan dizájn

A készülékház 43,3 centiméter szélességhez 22,6 centiméteres magasság és mindössze 6,7 centiméteres mélység társul, tehát azért nem egy ultrakompakt modellről van szó. A modell fektetve és állítva is használható, de ilyenkor szükség van egy külön támasztékra, amely megtalálható a termék dobozában. Épp úgy, mint azok a csavarok és tiplik, amelyek segítségével a falra is fellógatható.



Philips BTM2660 [+]

A Philips BTM2660-at nem szabad összekeverni a hagyományos mikro rendszerekkel, tornyokkal, mert azoktól eltérően nem több komponensből (központi egység + hangfalak) tevődik össze, hanem egyetlen darabból áll. A frontfelületet egy nagy hangszórórács alkotja, leszámítva egy vékony fekete részt középtájt, amely a kikapcsolt állapotában láthatatlan LCD kijelzőt takarja. A tetején kaptak helyet a kezelőgombok, egy USB 2.0 port (ami készenlétben töltésre is használható), egy 3,5 mm-es fejhallgató-kimenet, valamint az optikai meghajtóba is itt lehet bedugni a lemezt, a hátulján pedig helyet szorítottak még egy 3,5 mm-es audiobemenetnek és a rádiózáshoz szükséges antenna csatlakozójának. A dizájn visszafogott, a végeredmény ízléses, elegáns – dehát van is elég csiricsáré, villogó, bazári hangrendszer a piacon, elfér a színtéren egy ilyen konzervatívabb, letisztultabb külsővel bíró darab is.





[+]

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!