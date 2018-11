Panasonic Lumix DC-GX9 és Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm f/2.8-4 teszt

Bevezető

A japán gyártó GX szériája azok számára készült, akik a lehető legkisebb méretben szeretnék elérni a legjobb képminőséget; annak idején ebből a célból indították újra az Olympussal közösen fejlesztett m4/3 rendszert. Már az első fecskék – a G széria, majd később a GH sorozat – is jóval kisebbek és könnyebbek voltak, mint tükörreflexes társaik, de külsőre még mindig nagyon hasonlítottak a DSLR-ekre. Ezzel szemben a Lumix GX fényképezőgépek már az első generációtól kezdve az apró, megfelelő objektívvel akár zsebre is vágható darabok voltak, jelen tesztünk alanya pedig szintén ezt a vonalat viszi tovább.



A Panasonic Lumix DMC-GX9 idén februárban mutatkozott be a nagyközönség előtt, ami a 2015-ben megjelent GX8-at váltja. Bár a GX9-et megelőzően kaptunk egy GX80 modellt is, ezt inkább nevezhetnénk a GX sorozat olcsóbb tagjának, mint a GX8 tényleges utódjának. Ennek a sornak a végére érkezett most a GX9, mely az elődmodellnél és a szerényebb pénztárcájúaknak szánt kistesónál bizonyos szempontból fejlettebb, ezek mellett azonban visszalépések is történtek.



Ezek részletes kivesézése előtt a legfontosabb különbségeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Terméknév GX8 GX80 GX9 Érzékelő felbontása 20,3 MP 16 MP 20,3 MP Jelfeldolgozó Venus Engine Képstabilizátor 4 tengelyes 5 tengelyes Dual IS 5 tengelyes Dual IS Elektronikus zár van Képsorozat 9 kép/mp 10 kép/mp 9 kép/mp Kijelző 3" kihajtható és forgatható, OLED, 1,04 MP 3" dönthető, LCD, 1,04 MP 3" dönthető, LCD, 1,24 MP Kereső 100%-os lefedettség, 2,36 millió pont, 1,54x-es nagyítás, OLED 100%-os lefedettség, 2,76 millió pont, 1,39x-es nagyítás, LCD 100%-os lefedettség, 2,76 millió pont, 1,39x-es nagyítás, LCD AF targeting pad nincs van Beépített vaku nincs van van Videó max. felbontása 4K / 25p 4K / 25p 4K / 30p Külső mikrofoncsatlakozás van nincs nincs Méret 133 x 78 x 63 mm 122 x 70 x 44 mm 124 x 72 x 47 mm Tömeg 487 g 426 g 450 g

