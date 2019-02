Márciustól megvásárolható lesz a Lumix S sorozat, ki is próbáltuk őket...

Panasonic Lumix S1 és S1R

A Panasonic február elsejére időzítette a Lumix S1 és S1R kamerák, valamint az új L bajonettel ellátott objektívek bemutatóját, melyekről ugyan a tavalyi Photokinán már megszellőztettek néhány infómorzsát, de a teljes specifikációk csak most váltak publikussá. Az S széria prezentációjáról szerencsére nem a különböző internetes portálok hasábjairól kellett értesülnünk, ugyanis a gyártó lehetővé tette számunkra az újdonságok kipróbálását. Közülük is a magasabb felbontású Lumix S1R fényképezőgép és a Lumix S Pro 70-200 mm f/4 O.I.S objektív töltött velünk több időt, így a terméktulajdonságok és specifikációk részletes ismertetése mellett néhány személyes tapasztalatot is meg tudunk osztani az egyelőre sorozatgyártás előtti fázisban lévő kameráról.



A Lumix S1 és S1R közötti fő különbséget a magnéziumötvözetből készült vázban található, új generációs Venus Engine képfeldolgozó processzorral megtámogatott érzékelő jelenti, mely előbbi esetében 24,2, utóbbiéban pedig 47,3 MP felbontású állóképek készítésére ad lehetőséget. Ezzel a gyártó az S1-gyel azokat célozza meg, akik fotózás mellett – vagy helyett – videóznának is a géppel, amit az a tény is erősít, hogy ebben a modellben H.265 kódolással is rögzíthetünk mozgóképeket. A cinematográfusok emellett bizonyára örömmel fogják majd fogadni a HDMI kimeneten keresztül történő 4:2:2 mintavételezésű anyagok rögzítésének lehetőségét, ez azonban csak egy későbbi szoftverfrissítéssel fog megérkezni, extra díj kifizetése után.



Az úgynevezett nagyfelbontású mód is különbözik a két eszköz esetében, hiszen eltérő szenzorokat kell megmozgatnia a rendszernek a fotók elkészítéséhez, amiből aztán az S1 96, az S1R pedig 187 megapixeles képet állít össze. Az akkumulátorral és SD kártyával együtt 1016-1017 grammos fényképezőgépek 148,9 x 110 x 96,7 milliméteres mérettel rendelkeznek, külső szempontjából pedig hasonlítanak a már piacon lévő kistestvéreikhez, azoknál azonban jóval szögletesebb kialakítást kaptak.

Több testreszabható kezelőszervvel is ellátták őket, mint például az összesen három darab tárcsa és a rengeteg funkciógomb, utóbbiakat ráadásul sötétben is könnyedén megtalálhatjuk, köszönhetően a fehér színű háttérvilágításnak. Találunk egy kis kart az – egyébként a digitális kamerák történetében az eddigi legmagasabb, 5,76 millió pixel felbontású – OLED elektronikus kereső mellett balra, mellyel lezárhatjuk a kívánt kezelőszerveket, ezzel megelőzve a véletlenszerű elállítást. Az EVF mellett jobb oldalon elhelyezett, felső státuszmonitor szintén ki-/bekapcsolható háttérvilágítással rendelkezik, segítségével pedig a gép kikapcsolt állapotában is tisztában lehetünk az aktuális beállításokkal.



A komponálás természetesen történhet a hátoldali, 3,2 hüvelyk képátlójú, 2,1 millió képpontot felvonultató LCD érintőkijelzőn is, amit azonban sajnos nem a Panasonictól megszokott módon hajtogathatunk ki és fordíthatunk körbe. Az új mechanika inkább a Fujifilm megoldására hajaz, vagyis a monitort a dönthetőség mellett egy retesz segítségével hajthatjuk ki jobbra, ami a gyártó szerint tartósabb lesz, mint az eddig használt felépítés. A bemutatón ezt látványos módon prezentálták is nekünk, a kijelzőnél megragadva a gépet a mechanika vidáman elbírta az S1R és a 70-200 milliméteres objektív tömegét.



A Panasonic külön kiemelte a már 6 FÉ hatékonyságra képes Dual IS képstabilizátort, valamint az akár 0,08 másodperc alatt élességet találó, a DFD technológiát és a kontrasztérzékelést ötvöző AF rendszert. Utóbbit mesterséges intelligenciával is segítik, amivel a gép már nem csak az arcokat és a szemet tudja lekövetni, hanem képes felismerni például az állatokat vagy az embereket is a látómezőben, és automatikusan rájuk állítani az élességet. Sorozatképet folyamatos autofókusszal 6, manuális vagy rögzített fókusszal pedig 9 képkocka/másodperc sebességgel tudunk készíteni. Elérhető továbbá a 6K és a 4K Photo mód is, melyek esetében ez az érték 30, illetve 60 képkocka/másodpercre nő. A csatlakozási lehetőségekre nem lehet panaszunk, jobb oldalon az XQD és SDXC kártyafoglalatot találjuk, bal oldalon pedig a távvezérlő, az USB Type-C és a mikrofonbemenet, valamint a teljes méretű HDMI és a fejhallgató-kimenet helyezkedik el.



Az objektíveket a már a Photokinán is emlegetett, Leica által fejlesztett L bajonett várja, amire a Panasonic mellett a Sigmától is fognak érkezni új modellek a jövőben. Kezdetnek három objektív lesz elérhető a Panasonic kínálatában: a Lumix S Pro 70-200mm f/4 O.I.S., az 50mm f/1.4 és a Lumix S 24-105mm f/4 Macro O.I.S., melyekért 1700, 2300 és 1300 dollárt kell majd a kasszánál hagynunk, piacra kerülésük pedig a 2500 dolláros S1-gyel és a 3700 dolláros S1R-rel egyetemben március 18-ra várható. A fentieken felül még az idei évre várható egy 24-70mm f/2.8, egy 70-200mm f/2.8 és egy 16-35mm f/4 objektív bejelentése, a gyártó pedig azt ígéri, hogy 2020 végéig összesen legalább 10 Lumix S sorozatú objektív lesz a piacon.

