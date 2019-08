Olympus OM-D E-M1X: nagy test, nagy élvezet?

Bevezető

Több mint tíz éve már annak, hogy a Panasonic és az Olympus közösen létrehozta a m4/3 rendszert, mellyel az volt a céljuk, hogy a kezdő fotósok számára népszerűnek számító APS-C szenzoros DSLR-eknél kisebb, könnyebb, bizonyos esetekben olcsóbb, tükör nélküli vázakat tudjanak gyártani. A Panasonic MILC vázai később inkább a videósok körében lettek kedveltek, ráadásul időközben bemutatták a full frame szenzoros S szériát, míg az Olympus továbbra is kitart az m4/3 rendszer mellett.



Viszonylag ritkán frissítik palettájukat, ha mégis, akkor is főleg az olcsóbb gépekre koncentrálnak, idén januárban azonban bejelentették az OM-D E-M1X-et, amitől enyhén szólva is ledöbbentek a mikro négyharmad rajongói. Az idén száz éves márka ugyanis egy közel egykilós és nagyjából egymillió forintos szörnyeteget tett le az asztalra, mely tulajdonságok több konkurens termékre is igazak, a váz mélyén azonban maradt a hasonló árkategóriájú vázakénál jóval kisebb érzékelő, az Olympus tehát nem ugrott fel a full frame vonatra.



Az elsősorban sportfotózásra és egyéb, nagyfokú gyorsaságot megkövetelő témák megörökítésére kifejlesztett vázban benne van minden, amit egy ekkora gyártótól elvárhatunk, mint például a duplaprocesszoros képfeldolgozó egység, az autofókusz közbeni intelligens tárgyfelismerés vagy az igen hatékony szenzorstabilizálás. A kamerát próbánk során kivittük a Forma 1-es Magyar Nagydíjra, használtuk városban és tóparton, de még a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér melletti dombon is kattintgattuk az érkező és induló járatokat. Cikkünkben azt igyekszünk megfejteni, hogy milyen esetekben is lehet jó választás ez a társaihoz képest óriási szerkezet.



Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a fényképezőgépekről szóló tesztjeink során nem az elkészült fotók pixelről pixelre történő átvizsgálása és kielemzése a cél, ezt a feladatot meghagyjuk a napi szinten ezzel foglalkozó médiumoknak. Mi – informatikával foglalkozó szakoldalként – inkább a hardveroldalát próbáljuk megfogni a dolognak, használati tapasztalatokat részletező cikkeinket nem minden részletre kiterjedő teszteknek szánjuk.

