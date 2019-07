Fujifilm X-T100 fényképező: japán alsóház

Bevezető

A Fujifilm fényképezőgépeiről az embereknek először a retró dizájn, a főleg tárcsákon alapuló kezelés és az X-Trans érzékelő ugrik be először, másodszor pedig az ezek mellé társuló, nem épp alacsony vételár. Akik épp első kamerájukat szeretnék megvásárolni, azoknak opció lehet az X-A vagy X-E széria, de ezek külsőben és kezelésben is jelentősen elmaradnak az X-T sorozat tagjaitól, nem figyelmen kívül hagyva az EVF hiányát.



Tavaly tavasszal felröppentek olyan pletykák, hogy a japán gyártó alulról kívánja bővíteni a T sorozatot, nem sokkal ezután pedig hivatalossá is vált az X-T100 létezése, melyet elsősorban azoknak ajánlanak, akik eddig telefonjukkal fotóztak, de szeretnének eggyel feljebb lépni képminőségben, ugyanakkor nem kívánnak ebbe a projektbe már elsőre nagyon sokat befektetni, továbbá szempont a kompakt kialakítás és a fotók egyszerű megosztása a közösségi hálózatokon.



Persze az egyszámjegyű X-T modellek mellett eddig is léteztek olcsóbb megoldások, mint például az év elején leleplezett X-T30, de az itthoni bérekhez képest ezek esetében sem beszélhetünk olcsóságról, tekintve, hogy csak a váz is 300 000 forint feletti tétel. Tesztünk főszereplője ezzel szemben kitobjektívvel is megáll 200 000 forint környékén, ami egy kis akaraterővel viszonylag hamar összespórolható összeg, ezért kíváncsian álltunk neki a próbának.



Fontos megjegyezni, hogy fényképezőgépekről szóló tesztjeinkben nem az elkészült fotók képminőségét vizsgáljuk több száz százalékos nagyításban, ezt a feladatot meghagyjuk a napi szinten ezzel foglalkozó médiumoknak, ugyanis véleményünk szerint azonos felbontás és szenzorméret mellett csupán nüansznyi különbségek vannak a különböző gyártók kamerái között. Mi leginkább a használat közbeni általános tapasztalatokra, a kezelhetőségre és a fotózás élményére vagyunk kíváncsiak.

