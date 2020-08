Mesh hálózat ASUS módra: ZenWifi AC3000 CT8

Dizájn, hardver

Valamivel több mint egy éve teszteltünk már mesh megoldást az ASUS-tól: az volt az AiMesh AX6000, egy minden szempontból csúcskategóriás rendszer, mely méregdrágán ugyan, de már 802.11ax-kompatibilis WLAN hálózatot kínált. Mostani alanyunk, a ZenWifi AC3000 nemcsak olcsóbb (115 000 forint), de sokkal elegánsabban is néz ki, és hivalkodó, szögletes antennákkal teletűzdelt egységek helyett inkább két, mobil hangszóróra emlékeztető node-ot kapunk.



[+]

Bár a dizájn halványan emlékeztet a Netgear Orbira, bőven van annyi eltérés köztük, hogy ne érezzük másolásnak – arról nem is beszélve, hogy méretben is van különbség, az ASUS eszközei 162 x 75 x 160 mm-esek. A szett fekete és fehér színben is elérhető, könnyen passzítható tehát szinte bármilyen lakásbelsőhöz, és persze végszükség esetén el is rejthetőek a node-ok, ha a tápellátás ezt lehetővé teszi.



[+]

Ez az elrejthetőség persze azt is jelenti, hogy nincsenek külső antennák, a műanyag felületet csak az oldalsó hűtőrácsok és a felső „fedél” töri meg. Az előlapon, vagyis az annak megfelelő oldalon a logó mellett egy apró visszajelző LED-et is találunk, mely a működési állapotról és a node-ok közötti Wi-Fi kapcsolat erősségéről is tájékoztat – és ki is kapcsolható, ha zavarónak találnánk működését. A hátoldalon alul helyezkednek el a csatlakozók, melyekből az átlagos mesh rendszereknél többet kapunk, egy WAN, három LAN és egy USB Type-A között válogathatunk. Mivel a node-ok egyformák, a WAN port csak a routernek kinevezett egységben kap valóban WAN funkciót, a többi esetben szimpla Gigabit Ethernet porttá változik, kivéve abban az esetben, ha vezetékes backhault használunk, ekkor ugyanis a node-nál ebbe kell csatlakoztatni a routerből kiinduló kábelt.

Belső

Kívülről nem látszik, de a CT8 két rádióra épít: a Qualcomm IPQ4019 biztosít 2x2-es antennával egy-egy 2,4 és 5 GHz-es sávot, melyek így 400, illetve 867 Mbps maximális elméleti sávszélességre képesek, míg egy QCA9884 4x4-es kiépítésben a backhaulról gondoskodik 1733 Mbps-mal. A rendszerchip feladatát is az IPQ4019 látja el, ez azt jelenti, hogy négy processzormagot kapunk, és rendelkezésre áll még 256 MB RAM és 128 MB flash. Az előzőekben már említett USB port 3.1 Gen1 szabványnak megfelelő sebességet kínál, és többek között nyomtató, illetve külső adattároló megosztására, valamint mobilnet-adapter fogadására is bevethető.

