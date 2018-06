Zyxel Multy: mesh a csúcson?

Dizájn, belső

Aki szokta olvasgatni a különböző – például nálunk is megjelent – routerteszteket, az tudja, hogy a hagyományos Wi-Fi egyik rákfenéje, hogy egy nagyobb lakásban vagy ahol belső felépítés nem kedvez a rádiójelek terjedésének, sok helyen nem képes biztosítani az elvárható sávszélességet. Ezt a problémát áthidalhatjuk például jelismétlőkkel (repeaterekkel) vagy több hozzáférési pont telepítésével és konfigurációjával, de az első az adatátviteli sebességet lassítja, az utóbbi pedig azért igényel némi jártasságot egy számítógépes hálózat felépítésében.

Mindezeken egyszerre hivatott segíteni a jobb híján egyelőre mesh néven futó megoldás, amely technikailag ugyan nem tekinthető újdonságnak, de az egyszerű, nagymértékben automatizált, okostelefonon át történő beállítással mégis lehetővé teszi a teljesen laikusoknak is azt, hogy pár lépésben több emeletet és száz négyzetmétereket lefedő hálózatokat építsenek ki. Mint általában az új megoldások, így a mesh hátulütője is a szabványosítás hiánya (bár már vannak erre irányuló kísérletek), aminek következtében jelen esetben a vásárlók az alaprendszer megvásárlásával egyelőre be is zárják magukat az adott gyártó ketrecébe.

Tesztünk alanya, a Zyxel Multy X rendszer több szempontból is a korábban tesztelt Netgear Orbi RBK50 szett testvérének tekinthető, az alapok ugyanis nagyon hasonlóak, így bemutatónkban többször is utalunk majd korábbi írásunkra.

Külső

Ellentétben a Netgear megoldásával, a Zyxel készletében nem találunk külön routert és szatellitet, a két egységet tartalmazó dobozban mindkét modul elláthatja mindkét feladatot. Ez elvileg egyszerűsíti a felhasználó dolgát, hiszen eggyel kevesebb dologra kell odafigyelnie a telepítésnél vagy a bővítésnél, ugyanakkor a Multy X modulok igen méretesek lettek, nagyjából akkorák, mint egy közönséges, nagy router (236 x 178 x 52 mm), ami az alapegység esetében még elfogadható, de a szatellitek elhelyezését már megnehezíti. További nehezítés, hogy az egyébként igényes kivitelű, pofásan lekerekített Multy-kra nem kerültek akasztók, így kizárólag valamilyen polcra, bútor tetejére helyezhetőek el.



[+]

A teljesen mobiltelefon-alapú kezelésnek köszönhetően az egységeken csupán egy reset gomb található, mint kezelőszerv, illetve a fenti, lyukacsos rész mögé rejtett, többszínű LED-es fény az, ami még hivatott bennünket a működés aktuális állásáról tájékoztatni (ha már tudjuk, hogy minden rendben van, ezt akár ki is kapcsolhatjuk, így éjszaka sem fog zavarni a sötétben).



[+]

A hátoldalon található csatlakozókínálatban három Gigabit Ethernet és egy gigabites WAN port kapott helyett, illetve van egy (jelen pillanatban még funkció nélküli) USB 2.0 port és egy konnektor a külső tápegység számára is.

Az USB port megléte ebben a pillanatban még nem jelenti azt, hogy NAS funkciót is kapunk, de ez a firmware-frissítések érkezésével bármikor változhat, a Zyxel ugyanis korábban is pótolt már ilyen módon hiányzó szolgáltatást, például a daisy chain támogatását.

Belső

Egy mesh rendszer működésének sarokköve a rádiós rész, hiszen nem elég a standard 802.11ac és korábbi szabványú WLAN-ról gondoskodni, hanem az egyes node-ok közötti kommunikációt lehetővé tévő gerinccsatornának, a backhaulnak is kiváló minőségűnek kell lenni. Bár elvileg nincs akadálya annak, hogy ezt valamilyen vezetékes kapcsolattal biztosítsuk, a legtöbb otthoni mesh rendszer, így a Multy X is dedikált Wi-Fi hálózatot hoz létre ebből a célból, mégpedig jelen esetben egy négycsatornás, elméletileg 1733 Mbps sávszélességű, 5 GHz-es hálózatot. Erről egy 802.11ac Wave 2 kompatibilis Qualcomm QCA9984 chip gondoskodik, és a felhasználó számára gyakorlatilag hozzáférhetetlen ez a hálózat, hiszen ez a node-ok közötti kommunikációt szolgálja csak és kizárólag.

Ami a „látható” hálózatokat illeti, 5 GHz-es és 2,4 GHz-es sávban kapunk 802.11ac és 802.11n-es opciókat, az előbbi esetben maximum 866, az utóbbinál 400 Mbps maximális elméleti sávszélességgel. Mindezeket a Qualcomm IPQ4019 chipje biztosítja, összesen kilenc antennán keresztül, ezen felül pedig egy, a beállítások elvégzéséhez szükséges Bluetooth adapter is rendelkezésre áll, amely 4.1-es szabványú.

