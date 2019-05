ASUS AiMesh AX6100: hatodik fokozatban

Dizájn, hardver

Többször is teszteltünk már úgynevezett mesh hálózati rendszereket: járt nálunk drága és viszonylag olcsó változat is. Most következő tesztünk alanya inkább az előbbi kategóriába tartozik, érdekessége viszont, hogy minden eddiginél gyorsabb adatátvitelt ígér, tudniillik már a Wi-Fi 6, azaz leánykori nevén a 802.11ax szabvánnyal kompatibilis csomópontokból épül fel. Az ASUS kínálta új AiMesh AX6100-as rendszer ráadásul azért is érdekes, mert ezek a csomópontok valójában teljes értékű, felsőkategóriás routerek, profi webes kezelőfelülettel és számtalan extra funkcióval.

Külső

Az első mesh hálózatoknál nemcsak az egyszerű beállítás volt a cél, hanem az is, hogy a hálózati komponensek jobban illeszkedjenek egy lakás belső terébe. Ezt a szempontot annyira azért nem tartották szem előtt az ASUS formatervezői, sokkal inkább a cég felsőkategóriás, főleg ROG szériás routereinek mintájára készítették el a párban kapható RT-AX92U routert. Az azoknál valamivel kisebb, vörös helyett inkább aranyszínű szegéllyel díszített egység tele van élekkel és egymással nem derékszöget bezáró síkokkal, tetején pedig ott díszeleg a dizájnos hűtőrács és a gyártó márkajelzése.



Kívül négy darab, felhajtható antenna pompázik rajta, előlapján pedig egy sor apró, visszajelző LED mutatja az éppen aktuális működési állapotot. A 155 x 155 x 53 mm-es egységek hátsó oldalán a mesh rendszerektől szokatlan módon összesen 5 darab Gigabit Ethernet csatlakozót találunk, melyek közül az egyik a dedikált WAN port – ezek mellett a Reset gomb és a tápellátás kapcsolója is itt foglal helyet.



Bal oldalon két USB csatlakozót helyeztek el, melyek közül az egyik 2.0-s, a másik 3.1 Gen1 szabványnak megfelelő képességekkel bír. Itt található még a WPS nyomógombja is.

Belső

Az ASUS alapvetően a Broadcom termékeire épít az RT-AX92U esetében, éppen úgy, mint nagyobb testvérénél, a ROG szériás GT-AX11000-nél. A központi egység szerepét a kétmagos, 1,8 GHz-es BCM4906-ra osztották, ez 512 MB RAM-mal és 256 MB flashmemóriával gazdálkodhat.

Háromsávos, dedikált backhaul csatornát használó rendszerként a router három rádiós egységet tartalmaz, ezek közül a 2,4 GHz-es és 5 GHz-es, 802.11ac-s hálózatokat egy-egy BCM4352 kezeli, míg a második, 802.11ax kapcsolatot biztosító rádió a BCM43684 lett. Az antennákat nézve az első kettő 2x2-es, a harmadik 4x4-es kiépítést kapott, így az elérhető elméleti sávszélességek rendre 400, 867, illetve 4804 Mbps. Fontos talán itt megjegyezni, hogy Bluetooth nincs az RT-AX92U-ban, de a mobiltelefonos konfiguráció ettől még nem nehezebb, mint a versenytársaknál.

